Кейт Миддлтон и принц Уильям придумали трюк для папарацци
Один из королевских корреспондентов рассказал, что дети принца Чарльза всегда внимательно следят за информацией, которую о них публикуют. Отношение к прессе у них довольно формальное, его можно описать фразой "Спасибо Вам. Следующий". Принц Уильям и Кейт Миддлтон иногда специально портят снимки папарацци – они намеренно не смотрят в одну точку, когда их фотографируют.
Совершенно иначе к прессе относятся принц Чарльз и его жена Камилла. Наследник британского престола всегда с энтузиазмом принимает корреспондентов. Что касается герцогини Корнуольской, она даже "знает все имена фотографов". "Она как будто создает ощущение общности, внушает нам, что мы все участвуем в одном важном деле. Камилла всегда найдет минуту, чтобы посмотреть прямо в камеру", – поделился королевский репортер.
Ранее в Сети появился секретный снимок третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Чарльза. Наблюдательные поклонники увидели принца Луи, когда герцог и герцогиня с малышом покидали вертолет. Мальчик появился на свет 23 апреля 2018 года.
У герцога и герцогини Кембриджских есть еще двое старших детей – принц Джордж и принцесса Шарлотта. Известно, что родители стараются держать наследников в тени и избегают публичности. На этом настояла королева Елизавета II, которая считает, что малыши должны наслаждаться детством как можно дольше.
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