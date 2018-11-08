"Убью того, кто ей скажет "нет": Алексей Чумаков сделал заявление
Алексей Чумаков не только певец. Он писатель, телеведущий, продюсер, аранжировщик. Но главная для него роль – роль отца. Артист счастливо женат на певице Юлии Ковальчук, которая год назад подарила ему дочь Амелию. Девочка уже ходит и является частым гостем комнаты звукозаписи, где работает Чумаков.
"Дверь студии и дверь ее комнаты находятся рядом. Она настолько любит это место – там висят папины портреты, множество интересных блестящих штук, – что заходит туда постоянно и без стука. Это главная женщина в моей жизни, поэтому, когда открывается дверь, я ничего уже делать не могу, потому что к нам Амелия Алексеевна зашла", – рассказал исполнитель.
Певец признался, что наследница вьет из него веревки. "Я заранее не знаю, что делать, потому что не могу ей сказать "нет". И я не смогу потом сказать "нет". И убью того, кто ей скажет "нет", – с юмором сообщил Чумаков.
Алексей и Юлия, активные пользователи социальных сетей, предпочитают не демонстрировать общественности наследницу. А вот говорить о ней могут часами. Ранее в интервью Чумаков высказал убеждение, что дочь очень похожа на его ныне покойную родительницу.
"Амелия – точная копия моей мамы. Я христианин, но свято верю в переселение душ. Я знаю, что моя мама после смерти переродилась. Хочется верить, что она переродилась в нашу Амелию", – признался Алексей Чумаков на ток-шоу Бориса Корчевникова "Судьба человека".
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков тщательно скрывали беременность певицы. Когда же округлившийся живот Юлии стало сложно прятать, супруги улетели в Испанию, где у них есть собственные апартаменты. Артисты стали родителями 12 октября 2017 года.
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