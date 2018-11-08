Опоздавший на рейс Тактаров силой прорвался на борт

Скандал на борту лайнера, вылетавшего из Москвы в Нью-Йорк, устроил Олег Тактаров. Известный актер и боец опоздал на рейс, но все же прорвался на борт.

Улететь голливудскому актеру этим рейсом не удалось - Тактарова высадила служба безопасности аэропорта. Мастеру единоборств пришлось покупать новый билет.

В пресс-службе "Аэрофлота" уточнили, что посадка на рейс до Нью-Йорка окончилась в 09:50. А спустя пять минут у гейта появился Олег Тактаров. Актеру сообщили, что посадка завершена, однако это его не остановило.

"Диспетчер, осуществлявший контроль, проинформировал пассажира о том, что посадка на рейс окончена. Однако господин Тактаров проигнорировал данную информацию и самовольно проник на борт воздушного судна", – приводит сообщение пресс-службы РЕН ТВ.

Тактаров все же проник в самолет со скандалом. Однако экипаж принял решение снять его с рейса и вызвал полицию. Сам актер уверяет, что его пропустила на борт стюардесса. Боец опубликовал в своем Instagram обращение к руководству авиакомпании, в котором просит разобраться, соответствовали ли действия ее сотрудников закону.

В "Аэрофлоте", в свою очередь, утверждают: заявление Олега Тактарова о том, что якобы один из сотрудников авиакомпании разрешил ему пройти на борт, не соответствует действительности. Когда актер прибыл в аэропорт, его данные уже были аннулированы в системе бронирования. А когда знаменитый боец уже был в самолете, у него на руках оставался полный сегмент посадочного талона с его отрывной частью, говорится в сообщении.