В Сети появились эротические фото красавчика Газманова

Восторгу поклонниц сына Олега Газманова нет предела. Филипп опубликовал новые фотографии, сразив девушек наповал своей красотой.

"Это ж надо быть таким привлекательным", "Парень – красавец", "Крутой" – вот самые сдержанные из комментариев под новыми снимками 20-летнего Филиппа Газманова. Юноша позирует в брюках, сером свитере и темном пальто.

Сын известного российского певца Олега Газманова живет в Лондоне, в Москве бывает нечасто. Молодой человек любит путешествия, много времени проводит в спортзале. Какое-то время Филипп встречался с моделью по имени Анна и даже публиковал фотографии с ней в соцсети. Позже выяснилось, что юноша еще не созрел для серьезных отношений – он продолжает искать фавориток на сайтах знакомств. Хотя недостатка в поклонницах у Филиппа нет – он часто публикует снимки, на которых демонстрирует свое тренированное тело.

Олег Газманов был женат на Ирине, которая подарила ему сына Родиона. Но позже брак распался. Вновь женился артист в 2003 году, на экономисте Марии Муравьевой. У пары родилась дочь Марианна, кроме того певец усыновил ребенка Марии от первого брака – Филиппа.

Сегодня наследники Газманова уже взрослые. Филиппа привлекла карьера модели. А Родион недавно стал ведущим передачи "Сегодня. День начинается" на Первом канале, пишет Teleprogramma.pro.