Опубликовано последнее прижизненное фото Караченцова

Николай Караченцов умер счастливым – он успел попрощаться с семьей. Опубликованы последние прижизненные фотографии актера – на них он с женой и любимой внучкой.

За день до того, как появилось известие о кончине Николая Караченцова, к нему в больницу приезжали родные. Артиста навестили сын Андрей, его жена Ирина и внуки, рассказала вдова актера Людмила Поргина.

"Мы обнимали Коку, целовали, фотографировались вместе. Так мы прощались с нашим дорогим Коленькой", – сказала Поргина.

Николай Караченцов умер в московской онкологической клинике. Актер несколько лет боролся с раком. Николая Петровича не стало 26 октября в 9 часов утра. Ему было 73 года – легендарный артист не дожил суток до своего дня рождения.

Последнее фото любимого артиста появилось в Instagram его старшей внучки Янины. На снимке она стоит рядом с больничной койкой, где лежит ее дед. "Дедушка был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать!", – подписала фотографию Янина Караченцова.

Другую фотографию, сделанную в тот же день, опубликовала на своей страничке в Facebook и невестка Караченцова Ирина. На фото, кроме нее и Николая Петровича, также Людмила Поргина со своей младшей внучкой Ольгой, пишет "Комсомольская правда".