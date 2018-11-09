Мишулина поиздевалась над Еремеевым в ответ на его просьбу

Противостояние Карины Мишулиной и предполагаемого сына актера Спартака Мишулина Тимура Еремеева продолжается. В ответ на заявление Тимура оставить его в покое, которое он озвучил публично, обращаясь к Карине, та записала ролик, который многие посчитали издевательским.

Почти год длятся разборки между Кариной Мишулиной и Тимуром Еремеевым, который сообщил, что является незаконнорожденным сыном легендарного актера Спартака Мишулина. Несмотря на множество экспертиз и судебных решений, подтвердивших слова Тимура, Карина упорно не хочет признавать родство и, желая очистить честь отца, намерена продолжать борьбу. На прицеле у нее ЕСПЧ и даже Следком.

Накануне, 8 ноября, в новом выпуске скандального ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят" на Первом канале Тимур Еремеев заявил, что устал и хочет, чтобы Карина Мишулина исчезла из его жизни. "Карина, если ты не хочешь быть моей сестрой после всего этого, хорошо, ты мне не сестра. Договорились. Ты вправе считать так, как тебе угодно. Но я бы попросил тебя оставить меня в покое и, если это можно, навсегда исчезнуть из моей жизни. Я очень устал от этой истории и от присутствия Карины в ней", – сказал он.

Реакция Карины не замедлила последовать. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Мишулина опубликовала видео, в котором к ней пристает некий мужчина и требует, чтобы она оставила его в покое. При этом женщина заявляет, что не знает его, и грозит обратиться в суд. Очевидно, мужчина в джинсах и толстовке с капюшоном на голове, чтобы никто не видел его лица, изображает Тимура Еремеева.

Одни подписчики оценили чувство юмора Карины, другие сочли видео издевательским, а третьи заявили, что устали от "паскудства", которое выпускает в эфир современное телевидение. "Передачу посмотрела, не понимаю. Раньше , называемый внук Спартака говорил, что не сохранились документы, подтверждающие родство, а теперь принесли копии документов. Начинаешь думать, что все по сценарию", "ПАлится сам Борисов. Вот кто поистине бездарен, и по бумажкам не получается сыграть ничего, кроме "Ты на кого рыпаешься карина"))) Сроду не пишу незнакомым людям. Но сегодня это шоу было просто вершиной безумия. Когда-нибудь его будут показывать в качестве вершины паскудства, на которое способно тв", "Может хватит уже?!", "Отстаньте от нас оба (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)," – высказались пользователи Сети.