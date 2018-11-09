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Шоу-бизнес

Во время развода с Питтом Джоли влезла в миллионные долги

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: www.globallookpress.com
Благотворительная организация, основанная голливудской актрисой Анджелиной Джоли, столкнулась с финансовыми трудностями. Одной из причин, по мнению экспертов, могло стать исключение ее супруга Брэда Питта из компании.
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Стоимость активов компании J.D.H. Office Ltd на сегодняшний день составляет 66 тысяч долларов. Однако сумма долга кредиторам гораздо выше – организация должна выплатить 2,2 миллиона долларов в течение этого года. Последние отчеты сообщают, что актриса лично внесла на счет компании около одного миллиона долларов в прошлом году. Однако это не помогло стабилизировать финансовое положение организации.

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Анджелина Джоли

Анджелина Джоли актриса, режиссер

Название благотворительной компании изначально звучало как JP. D.H. Ltd, что отсылало к фамилиям ее трех руководителей – Анджелине Джоли-Питт (JP), Хлое Далтон (D) и Арминке Хелик (H). В марте прошлого года актриса избавилась от двойной фамилии в названии – J.D.H. Office Ltd.

Анонимный источник утверждает, что "это была очередная попытка Анджелины отомстить Брэду, который всегда поддерживал ее во время гуманитарной миссии по всему миру". "Потратить все силы на заполнение кучи бумаг, чтобы что-то поменять, даже если этого никогда не узнает публика, демонстрирует, насколько сильно она хочет вычеркнуть бывшего супруга из своей жизни", – цитирует его издание RadarOnline.com. Многие поклонники актрисы считают, что Джоли влезла в многомиллионные долги после переживаний, связанных с разводом со звездой "Бойцовского клуба". 

Создание благотворительной организации J.D.H. Office Ltd и активное участие в гуманитарных миссиях по всему миру помогло создать новый образ Джоли в прессе. Дикий, эксцентричный ребенок, носивший медальон с кровью, превратился в современную мать Терезу, которая помогает беженцам и сиротам войны.

Напомним, что Анджелина Джоли и Брэд Питт познакомились во время съемок фильма "Мистер и миссис Смит". Официально звездная пара подтвердила свои отношения в 2006 году, а свадьба состоялась спустя восемь лет. У Питта и Джоли шестеро детей.

В сентябре 2016 года Анджелина подала заявление о расторжении брака. В качестве причины развода она указала разногласия в методах воспитания детей и алкогольную зависимость супруга. Процесс длится по сей день из-за вопроса об опеке. Сейчас Джоли пытается получить опеку над детьми, актер настаивает на том, чтобы поделить ее пополам.

Автор: Полина Крылова9 ноября 2018, 10:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

Яркие роли неповторимой Анджелины Джоли

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