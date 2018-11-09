Муж закричал от обнародованных подробностей жизни со звездой "Голоса"

Анастасия Спиридонова стала гостьей ежегодной церемонии вручения наград популярного журнала Вадима Верника "ОК!". Корреспондент "Дни.ру" не мог пройти мимо красавицы.

Недавно в прессе появились любопытные подробности жизни Спиридоновой и ее молодого мужа. Настя, в частности, призналась, что за несколько месяцев, что они состоят в браке, полноценно насладиться друг другом и подарить половинке всего себя получалось всего пару раз в месяц.

"Мой любимый муж Антон – такой же гастролер, как и я, – сообщила тогда Настя. – Он работает в сфере малой энергетики, занимается источниками бесперебойного питания и ездит по всей стране – на заводы, военные объекты. Поэтому видимся мы крайне редко. Например, в октябре были вместе всего два выходных. Это большое везение, если хотя бы день в неделю проведем друг с другом".

Подобные откровения знаменитой жены, конечно, не прошли мимо ее избранника. "Антон, прочтя все это, стал удивленно кричать: "Мол, откуда журналисты все это прознали? Как удалось заглянуть к нам в постель? Они что, следят за нами?"

Спиридоновой пришлось объяснить далекому от реалий шоу-бизнеса мужу, что она – публичный человек, что ее частная жизни вызывает порой больший интерес, чем творчество. А уж когда речь идет о каких-то интимных подробностях, то тут обывателей медом не корми – дай подсмотреть в замочную скважину. И журналисты услужливо открывают задвижку на замке.

При этом к многочисленным поклонникам супруг, к счастью, не ревнует прославившуюся после участия в телешоу "Голос" на Первом канале красавицу-жену. "Напротив, он гордится, когда мне делают комплименты, дарят цветы, да и сам с радостью при случае ходит на мои выступления", – заметила Спиридонова.