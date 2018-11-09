Отставной моряк-офицер: стало известно о новом браке Поргиной

В первую же неделю после похорон мужа Николая Караченцова его вдова Людмила Поргина начала выходить в свет – уже дважды побывала в театре, а теперь собирается съездить отдохнуть. Художник Никас Сафронов удивлен подобному "трауру".

"Существуют некие нормы приличия, которые нужно соблюдать во время траура, – говорит самый известный художник России. – Да, мы не можем осуждать Людмилу Поргину за то, что она хочет жить дальше, хочет отвлечься от трагедии. Но вот для того, чтобы сохранить ауру хорошей супруги, которая жила с большим актером, любила его и боготворила, Людмиле Андреевне, наверное, нужно было провести некоторое время в трауре – ведь не зря возникли 9 дней, 40 дней…"

Сафронов полагает, что Поргиной как минимум не следовало афишировать свои развлекательные походы в театр и грядущий отпуск. Хотя он и не исключает, что за годы тяжелой болезни Николая Петровича она успела подготовиться к его смерти и, возможно, потому кончина великого актера не стала для нее такой уж большой трагедией.

При этом сама Поргина объяснила: "Коля очень просил не оплакивать его. Нам тоже тяжело, но он строго запретил рыдать на похоронах".

А живописец не исключает, что вдова великого артиста снова выйдет замуж. "На волне ее сегодняшней известности рядом с ней появится какой-то человек, который погонится за ее именем ради собственного пиара – вроде Прохора Шаляпина, – цитирует Сафронова портал womansstyle.ru. – Хотя полагаю, Людмиле Андреевне больше бы подошел какой-нибудь отставной офицер, который служил в морфлоте, плавал по морям и океанам и теперь ему нужно найти свой берег, пристать к тихой гавани, остепениться и жить спокойной человеческой жизнью. Но, боюсь, что она слишком привыкла к всеобщему вниманию и звездному обществу. Поэтому мы скорее увидим ее рядом с охотником за громким рекламным романом, нежели со степенным солидным мужчиной".

Напомним, что Николай Караченцов скончался 26 октября в больнице Красногорска от онкологического заболевания и отказа почек. До своего 74-летия артист не дожил всего день...