Любовница Яббарова из "Дома-2" врезала беременной Рапунцель

Звезда "Дома-2" Рита Ларченко не жалеет Алену Рапунцель. По мнению нынешней возлюбленной Ильи Яббарова, его бывшая подруга сама выбрала роль жертвы.

Рита считает себя достойным претендентом на гордое звание "Человек года" и призовую квартиру. Она ничуть не боится конкурировать с беременной экс-подругой Яббарова. Алену Рапунцель Рита ни капли не жалеет.

"Она не такая беззащитная, какой кажется. И я считаю, что люди вправе делать выбор в жизни. Илья не особо любит идти первым навстречу – тем более, как он говорит, его вины там нет. Он не изменял ей", - сказала Ларченко.

Илья Яббаров тем временем об Алене и их общем ребенке не забывает. Он заявил, что если выиграет квартиру в конкурсе "Человек года", то разделит доли между всеми своими детьми. Рапунцель это вполне устраивает.

Ларченко же не считает себя разлучницей. Она вступила в связь с Яббаровым лишь после того, как убедилась: у него с Аленой действительно все кончено. Хотя у Алены были возможности вернуть своего мужчину, уверена Рита.

"Ради ребенка можно было вернуть мужчину. Сделать шаг, наступить на свою гордость и вернуть. Но она не захотела. Поэтому сложно назвать человека жертвой", – сказала Ларченко в интервью Dom2Life.ru.

Напомним, недавно, во время съемок очередного этапа конкурса "Человек года", Алена не сумела контролировать свои эмоции и набросилась на бывшего возлюбленного. Эта выходка переросла в грязную потасовку.

Все участники эфира кинулись разнимать враждующие стороны. Они делали это аккуратно, чтобы не нанести вред беременной Алене. Илья старался держать себя в руках.