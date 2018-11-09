Брошенную Кридом Клюкину сняли с Биланом

В новом клипе Димы Билана появилась победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина. Новое творение певца представила своим фанатам сама уральская модель.

Совместный видеоролик с Биланом появился в Instagram Дарьи. На кадрах – Дима, он сидит в одиночестве и зачитывает многочисленные вопросы фанатов: "Где Даша?". Затем певец зовет Клюкину и интересуется у нее, почему ее все ищут.

Недавно фанаты решили, что Клюкина беременна. На одном из видео с участием Дарьи они разглядели "подросший" живот модели. Отцом ребенка, по мнению комментаторов, мог быть Егор Крид. Ведь это он по итогам шестого сезона шоу "Холостяк" выбрал победительницей Клюкину.

Интересное положение Дарьи раскрыла ее подруга модель Кристина Крайт. Девушка опубликовала на своей странице в Instagram видео с Клюкиной. На кадрах разглядели округлившийся животик Даши. Сама победительница шоу "Холостяк" новость не комментировала. Модель уехала в родную Свердловскую область, от публичных выступлений Даша воздерживалась.

Напомним, что после шоу "Холостяк" отношения у Егора Крида и Дарьи Клюкиной не заладились. Молодые люди пытались встречаться без камер, но страсть быстро угасла. Вскоре певец объявил о расставании с моделью.

Комментируя клип Дарьи с Биланом, одна из поклонниц заметила: "Ща у Егорки пригорит" (здесь и далее орфография и пунктуация оригинала – Прим. ред). Фанаты Клюкиной порадовались за нее и даже стали строить догадки, нет ли между ней и популярным певцом отношений. "Класс! Слушай, Дашуль, вы так гармонично смотритесь. Дима вообще супер! Так что…", "Очень надеемся, что вы вместе", "Такая красивая пара", – с надеждой пишут поклонники.