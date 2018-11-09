Семенович поздравляют с беременностью
На последних снимках, выложенных в Instagram Анной Семенович, въедливые подписчики разглядели следы интенсивной обработки фотошопом. И даже после этого, отмечают поклонники, певице и актрисе не удалось скрыть округлившийся животик.
Анна фотографируется в свободной одежде, да и ракурс выбирает такой, чтобы живот не был особенно заметен. Кроме того, по мнению чересчур дотошных исследователей, Семенович постоянно втягивает располневшие щеки.
Наводят на размышления и некоторые фразы, мелькнувшие в подписях фотографиям. Пользователи вспоминают, как год назад Анна заявила, что до 40 лет совершенно точно родит ребенка – причем неважно, будет она к этому времени замужем или нет. А в одном из недавних постов певица рассказала о своей насыщенной жизни. И при этом заметила, что ее приоритеты могут поменяться, когда родятся дети.
"Семенович, фотошоп не спасет – не пытайся живот скрыть", "Пусть скрывает, меньше знают – крепче спят", "Семенович как и Фриске, решила мамой стать в 38?", – пишут комментаторы. Они призывают Анну раскрыть, наконец, карты. Однако некоторые считают, что певица права в своем желании скрыть интересное положение. И предполагают, что артистка боится дурного глаза.
Герцогиня перестаралась с диетами
Пианистка выступила после судебного заседания
Телеведущая поделилась радостью
Герцогиня не смогла надеть любимую тиару на свадьбу