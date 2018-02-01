Певица НАДИ поделилась секретами

О НАДИ в полной мере заговорили после того, как она выпустила 12 декабря 2016 года свой дебютный альбом "Когда увижу тебя". В него вошли не только авторские песни исполнительницы, но и ее дуэт с Dino MC47, а также ремиксы Dj NOIZ (резидент DFM) и Dj Leo Burn. О своем пути к успеху артистка рассказала в интервью Dni.ru.



В четыре года родители отдали Вас в музыкальную школу, но параллельно Вы занимались хореографией и народными танцами. Почему выбор в итоге пал на музыку?

Мне с детства очень нравилось петь, всегда мечтала стать успешной певицей. В танцах я не так сильна. Но я благодарна родителям, что они меня разносторонне развивали, так как уметь хорошо двигаться на сцене тоже немаловажно.

В 15 лет Вы окончили школу экстерном, поступив в университет. К чему была такая спешка?

Это решение было принято моими родителями, чтобы я вместе с моей старшей сестрой могла поступить в университет в один и тот же год и чтобы в Москве мы с ней были вместе и поддерживали друг друга. Нелегко оторваться от "родительского крыла" и начать самостоятельную жизнь в большом городе. Для этого мне пришлось очень постараться, изучать программу 11-го класса самостоятельно, но я справилась и окончила школу с медалью.

В 16 лет Вы написали свой первый сингл "Остановись мгновение", посвященный Вашей первой любви. Не могли бы подробнее рассказать о том, что чувствовали в тот период своей жизни?

Первая любовь – это зачастую самые яркие воспоминания нашей жизни. Тогда я и не думала, что буду писать песни сама. Мне проще исполнять песни, написанные другими авторами. Но в тот период мне очень хотелось сделать оригинальный подарок своему избраннику, и я решила выразить свои чувства и эмоции в музыке и стихах. Мелодия "пришла" ко мне ночью, когда я засыпала, а потом родился текст. Эта песня особенная для меня, так как позволила мне понять, что я могу выражать себя, свои чувства, свои эмоции, переживания и мысли таким образом.

Вы получили два высших образования в сфере экономики и ландшафтного дизайна с красными дипломами, окончила магистратуру и лингвистический центр по английскому языку, работали в банке. Как пришли к мысли, что музыка – это Ваша жизнь?

Как я уже упоминала ранее, что быть певицей я мечтала с самого детства, но мои родители были против этого. Поэтому мне пришлось осваивать более приземленную профессию, но я ни на миг не забывала о своей цели, выступала на концертах в университете, продолжала сочинять свои песни, училась делать к ним аранжировки, пробовала себя на различных вокальных кастингах.

В 2015 году Вы подписали контракт с лэйблом "Мьюзик-Хит". Легко ли начинающему музыканту выпустить релиз?

Конечно это нелегко. Сперва необходимо определиться с песней, о ее потенциале стать хитом. Затем надо сделать ее "продакшн", а это немало стоит, а затем уже ее дальнейшее продвижение, что еще в разы дороже и без связей редко обходится.

О чем Ваши песни? В чем секрет их успеха

Как я уже говорила, в своих песнях я выражаю себя, это мои мысли, чувства, переживания, это то, о чем я хочу рассказать и поделиться со своим слушателем. В них вся я, и они даже немного личные, поэтому песни других авторов мне исполнять проще. Секрет их успеха, думаю в искренности. Я вкладываю в них всю себя и стараюсь, чтобы человек хотя бы ненадолго испытал те же эмоции, что и я когда то, чтоб его зацепило, чтобы хотелось поймать это настроение вновь.

В настоящее время Вы активно работаете над созданием второго сольного альбома. Слова и музыку к песням, которые войдут в него, Вы пишите сами?

Безусловно, в моем первом альбоме "Когда увижу тебя" все песни написаны мной, за исключением двух: "Одноклассница" (муз. С. Высотин/сл. К.Крастошевский) и "Ночь", которую мы сочиняли вместе с Dino MC47. Во второй альбом войдут мои новые треки, а так же пара треков на английском, которые написал GULIT (Gulit records). Мы с ним ранее сотрудничали. Очень надеюсь, что мой новый альбом понравится моим слушателям.

Как стать известным?

Надо идти к своей цели не смотря ни на что, кто бы что ни говорил, никогда не отказываться от того, что вы любите делать, а когда вы занимаетесь тем, что вы по-настоящему любите, то у вас обязательно все получится!

Есть ли у Вас любимые исполнители? Kем вдохновляетесь?

Конечно, они есть. Мне очень нравится греческая музыка, у греков прекрасные голоса. Кстати, некоторые греческие песни вдохновили меня на создание своих. Я обожаю голос Celine Dion, Indila и Loreen, Макса Барских и Миши Марвина. А энергией меня заряжает НЮША, она как "зажигалочка", очень позитивный человечек.

Что бы Вы посоветовали читателям Dni.ru?

Всегда оставаться собой, улыбаться себе каждый день, стараться позволять себе думать только о хорошем, стремиться к чему то и не прекращать развивать себя, чтобы то ни было, никогда не поздно взять и сделать то, о чем давно мечтали или чего очень хотели. Ждите мой новый альбом, слушайте мои треки, до встречи в моих социальных сетях и на концертах. Ваша НАДИ.