Рассекречены имена красоток – ведущих "Орла и решки"

Гендиректор телеканала "Пятница" Николай Картозия сообщил, кто станет новыми лицами популярной программы о путешествиях. Имена девушек он огласил на своей странице в Instagram.

Ими стали актриса Мария Гамаюн и Ольга Антипова, не имеющая опыта работы на телевидении. Первая будет вести так называемый морской сезон передачи, а вторая – "Орел и Решка. Россия".

Публикация от Nikolay Kartozia (@kartozz) Янв 31, 2018 at 8:11 PST

Обе девушки – настоящие красотки. Об этом можно судить по фото в их микроблогах. Мария училась во ВГИКе, играла в сериалах "Кухня" и "Чернобыль". Она активный Instagram-блогер, у нее больше 400 тысяч подписчиков в соцсети.

Публикация от Мария Гария (@ga_ria) Окт 20, 2017 at 11:43 PDT

"А вот у второй девушки нет никакого опыта ведущей. Она родилась в Абакане, работала преподавателем игры на гитаре", – сообщил Картозия. По словам руководителя канала, в ходе кастинга ему пришлось отсмотреть более шести тысяч видеороликов от потенциальных ведущих.

Публикация от Olga Antipova (@olulunya) Янв 31, 2018 at 11:52 PST

Николай Картозия отметил, что с уходом Леси Никитюк из "Орла и решки" исчезла "святая непосредственность реакций". Поэтому он искал девушку, которая обладает "внутренней свободой и подкупающей простотой".

Шоу о путешествиях "Орел и решка" выходит на телеканале "Пятница" с 2014 года. Оно было придумано на Украине. Впоследствии канал приобрел права на показ шоу. В 2014 и 2016 годах авторы программы получили статуэтки "ТЭФИ".