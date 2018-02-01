Похорошевшая вдова Державина прильнула к молодому

Роксана Бабаян выглядит красивой и цветущей. Но мало кто знает, что происходит у нее в душе.

С момента смерти народного артиста России Михаила Державина прошло ровно три недели. Все это время репортеры изучали жизнь покойного актера – сколько жен, сколько детей, сколько квартир. На федеральных каналах Мих Миху, как его ласково называли друзья, было посвящено уже несколько эфиров. На очереди – авторская программа Бориса Корчевникова "Судьба человека" на канале "Россия".

Она названа так по написанному в 1956 году рассказу Михаила Шолохова, в котором шла речь о непростой доле потерявшего родных и прошедшего нацистский концлагерь шофере Андрее Соколове. В передаче Бориса Корчевникова речь тоже идет о жизненных перипетиях. Героиней очередного выпуска стала вдова Михаила Державина Роксана Бабаян.

Певица всегда выглядит безупречно, вот и на съемках она казалась цветущей, красивой, похорошевшей, помолодевшей, веселой. Но это лишь фантик, устоявшееся правило, согласно которому артист обязан выглядеть безупречно и излучать позитив. Мало кто знает, что на самом деле происходит сегодня в душе у Бабаян, как она переживает смерть любимого человека, с которым прожила почти 40 лет. Никто ведь не видит ее слез, которых уже нет, – все выплакала.

В программе Роксана рассказала, каким был Михаил Державин, раскрыв его с неожиданной стороны. Привычки мужа, семейные традиции, история знакомства – 71-летняя Роксана была предельно откровенна с 35-летним Борисом Корчевниковым. А в конце съемки буквально прильнула к нему для памятной фотографии.