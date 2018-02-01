Как живет забытый певец Витас

Старый хит певца Витаса "Седьмой элемент" внезапно стал сенсацией в Сети. Журналисты решили узнать, как живет забытый в России исполнитель.

Витас начал свою музыкальную карьеру в декабре 2000 года. Его визитными карточками стали песни "Опера №2" и "Седьмой элемент". В 2013 году артист вляпался в скандал, который разгорелся после того, как его обвинили в наезде на велосипедистку и нападении на полицейского. С тех пор мало что слышно об артисте.

Однако, как оказалось, это в России Витас забыт. Для остального мира он настоящая находка. В частности, ролик на песню "Седьмой элемент" стал хитом в интернете. Пользователи Сети со всех уголков земли публикуют пародии на видео, в частности, копируя манеру исполнения Витаса и его образ. Некоторые ролики весьма забавны.

Пользователи интернета задались вопросом, как живет некогда популярный певец. Dni.ru нашли личную страничку Витаса в социальной сети Instagram. Судя по фотографиям и видео, певец до сих пор пользуется популярностью. Вот только не в России, а за рубежом. Певец много гастролирует, путешествует, а в свободное время поддерживает форму в тренажерном зале и посещает кафе.

Публикация от Super (@super.ru) Фев 1, 2018 at 3:31 PST

Витас не забывает о семье: супруге Светлане и детях – дочери Алле и сыне Максиме. Певец довольно часто публикует фотографии личного характера, на них запечатлены члены его семьи. Кадры исполнитель подписывает очень трогательно, признаваясь в любви жене и детям.

Интересно, что в комментариях к публикациям Витаса много слов на иностранных языках. Люди пишут артисту добрые слова, пожелания и спрашивают, когда же он посетит их страну. По всей видимости, Витас действительно популярен.

Публикация от Vitas (@vitasroom) Дек 30, 2017 at 12:10 PST

Исходя из этого, можно отметить, что певец ведет безбедный образ жизни. В своем аккаунте артист регулярно публикует фото из самолетов, причем он путешествует бизнес-классом, демонстрирует одежду и аксессуары известных мировых брендов. А еще артист часто публикует фото больных детей с призывом помочь, а в дальнейшем – и благодарности за помощь.