Пышногрудая звезда "Дома-2" обматерила жеребца в постели
Рита Керн – одна из самых одиозных участниц телестройки. Она пробыла на проекте 60 дней, но наделала много шума. Девушка не раз рассказывала журналистам, что ее отец якобы был священником со строгими нравами и грубым характером. Он запрещал дочери любые вольности. Сбежав из-под родительской опеки, Керн пошла вразнос, записалась на курсы обольщения и стала ненасытной светской львицей.
"Мой первый сексуальный опыт был в 18 лет, – хвастается хозяйка груди восьмого размера Рита Керн. – Моим первым партнером стал взрослый мужчина, очень интересный и властный. Вообще, я считаю, что сексом можно заниматься везде. Особенно возбуждает дополнительный адреналин, когда могут услышать или застукать. Например, однажды у меня был интим в примерочной магазина нижнего белья".
Керн говорит, что может затащить в постель любого мужика. "Мне всего дважды отказывали в интиме. И знаете, кто были эти люди? Импотент и гомосексуалист, – улыбается Рита. – Знаете, я очень страстная. Бывало даже, что во время секса ломалась кровать, настолько меня захватывали эмоции".
Открыла звезда "Дома-2" и маленький интимный секрет – она просто обожает материться при коитусе. "Я очень грязно ругаюсь. Мне кажется, это сексуально. А еще говорю любимому, какой он жеребец", – цитирует Риту журнал "Мир реалити-шоу "Дом-2".
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