Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован

Адвокат актера выступил с заявлением. По его словам, здоровью звезды ничто не угрожает.

Вся страна следит за состоянием здоровья Армена Джигарханяна. Сообщалось, что прославленный артист был госпитализирован с сердечным приступом. Официальной информации о диагнозе долго не было. Но ходили слухи: артист просто переживает, что его разрыв с молодой пианисткой и всю эту некрасивую историю смакуют сплетники всей страны уже которую неделю.

Наконец, адвокат 82-летнего актера и режиссера Евгений Парфенов выступил с заявлением, что Джигарханян идет на поправку, возможно, его выпишут из больницы уже в ближайшую пятницу. "Армен Борисович поправляется, ничего серьезного, слава богу, нет. Возможно, завтра его выпишут", – приводит слова Парфенова "Интерфакс". При этом адвокат сообщил, что сведения о госпитализации актера из-за заболевания сердца не соответствуют действительности: "Могу точно сказать, что это никак не связано ни с сердцем, ни с давлением, ни с инсультом. Это вирусная штука", – заявил он.

Джигарханян, напомним, был доставлен в медучреждение с подозрением на инфицирование вирусом, после того как у него поднялась высокая температура. "Армена Борисовича опять госпитализировали в одну из столичных больниц, но на этот раз с сердечным приступом в бессознательном состоянии. Сейчас ему нужен покой и лечение", – сообщали СМИ. Говорилось также, что приступ, сразивший артиста, произошел из-за того, что он недолечил пневмонию. Поэтому и возникли осложнения, приведшие к срочной госпитализации.