Почему звезды боятся рожать в России

Все чаще новости о рождении ребенка российскими звездами приходят из за рубежа. Dni.Ru попытались разобраться, что заставляет наших знаменитостей уезжать для родов в другую страну



Так, двое из трех детей Кристины Орбакайте появились на свет не в России. Старшего сына Никиту знаменитая певица родила в Лондоне, а младшую дочь Клавдию в Майами. На родине певицы на свет появился только Дени Байсаров. При этом Орбакайте рассказывала, что решение разрешиться от бремени в Лондоне не было специальным: просто отец ребенка Владимир Пресняков и мать Кристины Орбакайте Алла Пугачева в тот момент работали в Англии и не могли помогать певице, если бы та родила в России.

В отличие от этого решения, Майами Орбакайте выбрала специально. Ключевым фактором при планировании третьих родов стал комфорт и уровень сервиса, которые предоставляют заграничные больницы. "Могу заняться собой, спокойно гулять, отдыхать, набираться витамина D с утра на пляже… В Москве мне всего этого очень не хватало. А тут у нас, можно сказать, дальняя дача", - рассказывала Кристина.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Окт 23, 2017 at 1:06 PDT

Также в США рожала знаменитая актриса Анастасия Заворотнюк. "Прекрасная няня" выбрала Америку, чтобы перестраховаться: еще до появления на свет сына и дочери она попала в больницу, и врачи сказали Анастасии, что у нее никогда не будет детей. Несмотря на то, что дочку Заворотнюк родила в России, актриса приняла решение, что ее сын появится на свет в Лос-Анджелесе. "После того старого диагноза мне казалось, что, рожая в Америке, я буду больше гарантирована от неприятностей. До своей второй беременности я несколько раз летала в Штаты – к друзьям и по делам, успела привыкнуть и решила, что тяжелые роды там не так страшны, как здесь", – объясняла "прекрасная няня".

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk) Дек 26, 2017 at 12:55 PST

Из ряда знаменитостей, которые выбрали в качестве места для родов США выбивается Виктория Боня. Звезда "Дома-2" задолго до появления на свет ребенка заявляла, что не собирается разрешаться от бремени в российской больнице. Девушка отправилась рожать в Монако. Она подробно рассказывала о том уровне комфорта, которым ее окружают врачи княжества.

Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) Янв 7, 2018 at 4:42 PST

"Рожать на юге Франции – удовольствие не из дешевых. Моя палата класса "люкс" стоит восемь тысяч евро в сутки. Предусмотрено проживание родственника – Алекс сможет находиться рядом. Также оплачиваются услуги: доктора – семь тысяч евро, анестезиолога и акушерки – по пять тысяч евро, педиатра, который будет наблюдать за малышом все время пребывания в клинике, – три тысячи евро", – рассказывала Боня.