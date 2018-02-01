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Джигарханян устроил взбучку неприлично одетой Цымбалюк-Романовской

Виталина Цымбалюк-Романовская. Кадр youtube.com
В очередной раз темой нового выпуска шоу "Пусть говорят" стал скандальный развод Джигарханяна.  Сын знаменитого артиста встретился с его бывшей супругой. 
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Виталина Цымбалюк-Романовская неприятно удивила Степана. Она заявилась в студию в черном гипюровом платье с декольте. Сын Армена Джигарханяна не преминул поддеть бывшую жену артиста. Он отметил, что пианистка стала вызывающе и откровенно одеваться после развода. "Свободная женщина, больше обнаженного тела, имеете право", – сыронизировал Степан.

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Виталина же заявила, что не понимает претензии мужчины. По словам Цымбалюк-Романовской, она надела бы это платье в независимости от того, свободна она или замужем. После этого она уколола Степана Джигарханяна в ответ. Пианистка еще рас сказала, что продолжает ждать Армена Борисовича дома, переживает и несет за него ответственность.

Цымбалюк-Романовская заявила, что не бросит Джигарханяна, как когда-то это сделал Степан. Мужчина парировал, что в определенный момент времени отец не желал его видеть. "А если он чего-то не хочет, то не надо этого делать", – завил Степан.

После этого в разговор вмешалась адвокат Цымбалюк-Романовской. Лариса Широкова заявила, что никому не позволит оскорблять ее подзащитную. По словам юриста, сторона Виталины больше не будет закрывать глаза на то, что бывший супруг пианистки открыто называет ее воровкой и мошенницей. "Мы вчера провели ночное совещание. Наблюдать больше не будем, как он называет ее воровкой, мошенницей. Точку невозврата я уже определила. Он тоже будет ходить в полицию", – заявила Лариса Широкова.

Напомним, это не первая встреча Виталины Цымбалюк-Романовской и Степана Джигарханяна. 30 января Dni.Ru сообщали, что на прошлой "очной ставке" сын артиста потребовал от пианистки объяснений. Степана возмущают обвинения, которые Цымбалюк-Романовская выдвигает против Джигарханяна, его родных и близких. Степан заявил, что не верит ни единому слову Виталины и не собирается ее прощать. "Даже если вы получите Нобелевскую премию, вы для меня навсегда останетесь человеком, который оболгал мою семью", – бросил Степан в лицо Виталине. 

Автор: Михаил Войцеховский1 февраля 2018, 21:27
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Любовь и предательство молодой жены Джигарханяна

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