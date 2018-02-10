Чуев из "Дома-2" поглумился над покалеченной мамой Гобозова

У звезды "Дома-2" Александра Гобозова снова неприятности. Его мама Ольга Васильевна получила травму.

Женщину экстренно доставили в травмпункт. Там медики диагностировали у Ольги Васильевны перелом лодыжки.

"Я пошла кормить собаку и поскользнулась. Я лежала на крыльце и не могла встать" – рассказала она Журналу "Дом-2" о случившемся.

На помощь женщине прибежал Андрей Чуев. "Занес меня в дом, вызвал скорую, и позвонил сыну. Саша забрал меня с травматологии и отвез домой" – продолжила Ольга Васильевна.

Однако на этом неприятности не закончились. "Вечером мне стало плохо, я решила померить температуру, но разбила градусник", – посетовала она.

Тут опять вызвался помочь Чуев, но звезда "Дома-2" не удержалась и немножко поглумилась над несчастьем мамы Гобозова. "Даже записал шуточное видео", – отметила Ольга.

Поклонники пожелали Гобозовой скорейшего выздоровления, а шутника Чуева пожурили. "Берегите себя", "Здоровья Вам моя дорогая", "Да что уж там, смотрите чтобы ради шутки, Чуев не снимал как вы градусником разбитым дышите.... и да! форточки можно закрыть! Нашел над чем шутить. Ольге Васильевне скорейшего выздоровления", – написали неравнодушные россияне в соцсети (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).

Публикация от Журнал «ДОМ-2» (@dom2magazine) Фев 9, 2018 в 6:03 PST

Напомним, звезда "Дома-2" Александр Гобозов вернулся на телепроект ради модели Кати Зиновьевой. У них с девушкой начался роман за периметром реалити-шоу. Однако построить отношения на поляне им не удалось.