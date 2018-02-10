Нелли Ермолаева показала странное фото из роддома

Телеведущая и звезда "Дома-2" Нелли Ермолаева впервые стала мамой. Малыш появился на свет в одной из американских клиник.

"Я сейчас на другой планете , в другом измерении .... Просто в космосе ... #ямама Спасибо всем огромное за поздравления", – сообщила Ермолаева (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены – прим.ред.).

Телеведущая уже показала первое фото из роддома. На снимке Нелли нежно прижимает малыша к себе. Вот только молодая мама решила приукрасить снимок необычным фильтром. В итоге фото получилось неестественным.

Однако большинство поклонников не обратили на это внимание и от души поздравили Ермолаеву. "Очень милое фото!!! Вы молодцы))) наслаждайся)", "Как же я люблю тебя и вашу семью, от всей души поздравляю с пополнением", "Только родивший человек может ощутить каждой клеточкой это чудо... поздравляю", – написали фанаты звезды "Дома-2".

Имя ребенка Нелли пока не раскрывает, передает Teleprogramma.pro. Известно, что у телеведущей родился сын.

Публикация от Нелли Ермолаева (@ermolaevanelly) Фев 9, 2018 в 10:07 PST

Напомним, Нелли Ермолаева пришла на проект "Дом-2" в 2009 году. Брюнетка пыталась построить отношения с Владом Кадони, а потом с Никитой Кузнецовым, за которого в итоге и вышла замуж. Однако вскоре пара развела. В 2016 году Нелли пошла под венец во второй раз. Ее мужем стал музыкант Кирилл Андреев. Через год супруги объявили, что ждут первенца.