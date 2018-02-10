Геи встретили поющую Бузову истошным криком

Ольга Бузова дважды за вечер выступила в Санкт-Петербурге. Насладиться вокальными данными артистки смогли зрители концерта Big Love Show, который проходил в Ледовом дворце, а чуть позже и посетители известного в городе гей-клуба.

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