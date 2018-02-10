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Слишком сложно: Шурыгина отказалась от престижной работы

Диана Шурыгина. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Скандально известную Диану Шурыгину пригласили трудиться на Первый канал. Однако девушка, осознав весь масштаб ответственности, сбежала с работы буквально через три дня.
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Как рассказал один из сотрудников Первого канала, Шурыгину пригласили в "Пусть говорят". На телеканале Диане подобрали подходящую должность.

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 Диана Алексеевна Шурыгина

Диана Алексеевна Шурыгина Блогер

Она должна была работать администратором – встречать гостей программы, размещать их в студии и следить за порядком, а также за тем, чтобы никто не остался без внимания. Но, такой труд пришелся юной красавице не по душе.

"Диана сбежала от нас буквально через три дня. Говорит, не смогла выдержать такого темпа. Больше она на "Пусть говорят" не появлялась", – рассказал сотрудник Первого канала.

Чем так сильно не устроило девушку потенциальное место работы, остается только догадываться. Но коллегами с мужем-оператором на Первом канале Шурыгиной теперь точно не быть, пишет Dom2Life.ru.

Напомним, 5 октября 2017 года Диана Шурыгина вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина. 18-летняя звезда передачи "Пусть говорят", на которой на протяжении нескольких выпусков в подробностях обсуждалось изнасилование Дианы, блистала в классическом белом подвенечном платье со шлейфом. Мероприятие прошло в одном из столичных ресторанов.

Автор: Алёна Нестерова10 февраля 2018, 14:20
ФОТОРЕПОРТАЖ

История любви Шурыгиной и Шлягина с Первого канала

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