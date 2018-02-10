Эксперт: Пугачева несчастлива с Галкиным

Музыкальный критик Сергей Соседов стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Специалист по отечественным знаменитостям компетентно заявил, что Алла Пугачева несчастлива с Максимом Галкиным.

Сергей Соседов признался, что критикует отечественных знаменитостей исключительно из благих побуждений. Его кредо – не пинать дохлых собак. То есть он никогда не пишет о тех артистах, которые не состоялись в профессии.

Центральное место в своей карьере Соседов отвел, разумеется, Алле Пугачевой, которую безумно любит. Однако же, по признанию музыкального критика, она же и стала его главным разочарованием в жизни. А все потому, что Примадонна, по его мнению, не смогла вовремя покинуть сцену.

Зашла речь и о личной жизни Пугачевой. Сергей Соседов высказал мнение, что артистка несчастлива со своим молодым супругом, юмористом, шоуменом, телеведущим Максимом Галкиным. "Все как будто есть, но я не вижу счастья в ее глазах. Зачем она в первый раз венчалась с Киркоровым? Это была ошибка, которую она сама признала. И она совершает вторую, такую же, ошибку, сделав это венчание с Максимом. Это ошибка! Этого нельзя было делать!" – эмоционально высказался музыкальный критик.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) Июл 16, 2017 в 9:16 PDT

На предположение Леры Кудрявцевой, что это от большой любви, Сергей Соседов ответил: "Я вижу это как проект хороший и, наверно, это обеспечит ей хорошее существование. Пугачева всегда любила деньги".

Музыкальный критик раскритиковал и внешний вид Примадонны. По его мнению, ей куда больше шла полнота и балахоны. Соседов заявил, что тогда от ее тела шла сильная энергетика, а теперь ее нет из-за чрезмерной худобы артистки и ее "прилизанных" волос.