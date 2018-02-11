Горячая Бузова с автоматом раздвинула ноги

Big Love Show в столичном спорткомлексе "Олимпийский" проходит уже десять лет. И, традиционно, становится самым масштабным концертом конца зимы. Никакого нафталина, только модные, молодые, актуальные артисты выходят на сцену здесь. Но главной звездой вечера стала Ольгу Бузова.

Впервые на сцене "Олимпийского" Бузова появилась еще десять лет назад, когда тут проходил концерт героев реалити-шоу "Дом-2". У многих из них был слух, голос и они даже понемногу сочиняли песни. Но из всех только Ольге удалось сделать пение своей второй профессией. Сегодня записывает песни, снимает дорогие клипы, приглашает лучших мужчин планеты для совместной работы, дает сольные концерты. И всегда вызывает небывалый ажиотаж, доводя людей до исступления.

В этот раз на Big Love Show она, как большая звезда, выступила с двумя хитами – "Мало половин", и Wi-Fi. Хотя большая часть из 35 участников концерта представила лишь по одной песне. Зал ревел: 25 тысяч зрителей пели вместе с Бузовой, порой заглушая ее.

За кулисами, куда после выступления пришла Ольга, бились в истерике уже журналисты – такого внимания больше не было ни к одному другому из 35 участников концерта! Бузова не разочаровала – она эротично двигалась, принимая откровенные позы, раздвигала ноги, чтобы "случайно" показать черное белье. Ее продуманный сексуальный образ дополняли черные колготки в сетку – все в лучших традициях Мадонны. Горячо! Остро! Пикантно!

А какие экзерсисы Оля выделывала с автоматом, как гладила его, как обнимала, поднимала и опускала между ног!.. Многие присутствующие мужчины хотели бы хоть на миг оказаться на месте этого автомата. Тем более, что у Бузовой, как она заявляет, уже давно не было секса. "Да, я сегодня одна, у меня нет любимого, поэтому грядущий день Святого Валентина я проведу на сцене, чтобы не думать об одиночестве и купаться в любви зрителей, которая у меня есть, и которую у меня никто не отнимет", – призналась Бузова в интервью Dni.Ru.