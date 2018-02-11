Валерия вышла в свет без белья

Певица Валерия выложила на своей странице в Instagram фотографию из-за кулис гастролей в Дюссельдорфе. На снимке она предстала в элегантном белом платье, подчеркивающим достоинства ее фигуры.

Валерия опубликовала фотографию с Филиппом Киркоровым и Ириной Дубцовой. "Дюссельдорф. Наше веселое закулисье. #песнягода Так приятно гастролировать вместе с коллегами – есть возможность пообщаться, обменяться впечатлениями о проведённых зимних каникулах, обсудить новые фильмы, да и просто попить чайку.. (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписала она снимок.

Подписчики обратили внимание на элегантное платье, которое надела певица. Белый элегантный наряд с открытыми плечами подчеркнул все достоинства фигуры Валерии. Некоторые подписчики заметили, что под платьем совершенно не видно бюстгальтера. Впрочем, знатоки стиля напомнили, что носить этот предмет туалета под таким платьем не соответствует последним стандартам в мире моды.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Фев 10, 2018 в 2:18 PST

"Очень красивый наряд.Элегантная и всегда прекрасная Вы @valeriya 💖💖💖", – заметила одна из подписчиц. Она посетовала. что не все могут по достоинству оценить наряд Валерии. "Вы такой бред читаете от невоспитанных людей(((Разочаруете в людях и перестанете с нами общаться😳Как бы мне хотелось все это удалить,чтобы Вы не видели этот бред!", – добавила поклонница.

Публикация от VALERIYA (@valeriya) Дек 20, 2017 в 12:07 PST

"Вы прекрасная женщина 🌸", "ВАЛЕРИЯ! Все СУПЕР!!! Пусть завидуют.... Красотка!!!!)))) Будьте Счастливы!!!", "Платье Агонь!!!", "а мне нравится! что бы там не говорили...невероятно сексуально! так держать!!!👍🤗", "Валерия как всегда на высоте..красавица", "Как всегда, самая молодая, свежая и красивая. Я Вас обожаю😍😍😍", – делились своими восторгами комментаторы.