Волочкову затравили за бесноватые танцы в день крушения Ан-148

Танцовщица Анастасия Волочкова оказалась в центре громкого скандала. Она спровоцировала волну критики в свой адрес необычными танцами.

Балерина поделилась новым видео со своими поклонниками в социальной сети Instagram. Она станцевала на камеру и поделилась хорошим настроением с пользователями. "А у вас бывает состояние души, когда хочется танцевать и дурачиться просто от счастья?" – подписала ролик артистка.

Тем не менее далеко не все оказались рады появлению этого видео. Некоторые начали вновь обвинять танцовщицу в алкоголизме. "Бухать – не работать. Такие люди в иллюзии счастья постоянно", – объясняет один из пользователей. "Зачем вообще показывать на все общее видение, как ты пляшешь подшофе (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)?!" – недоумевает другой.

Были и те, кто связал поведение Волочковой с авиакатастрофой Ан-148, которая произошла в этот день под Москвой. "Самолет разбился, а она пляшет", – возмущается комментатор. "Люди умирают. Хобенский помогает им. Ты, веселишься...Стыдно за тебя!" – поддерживает волну критики пользователь.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 11, 2018 в 5:17 PST

Примечательно, что позже Волочкова выразила соболезнования в связи с трагедией. Но злопыхателей в комментариях под ее публикацией это не остановило.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) Фев 11, 2018 в 8:55 PST

Напомним, что самолет Ан-148 разбился в Подмосковье днем 11 февраля. Как писали Dni.Ru, в результате катастрофы погибли все, кто находился на борту лайнера, – 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины трагедии устанавливаются.