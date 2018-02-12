Ужасное видео жестоко избитого DJ Smash

DJ Smash был жестоко избит в одном из ночных клубов Перми. В Сети появилось жуткое видео покалеченного артиста.

О том, что DJ Smash (настоящее имя – Андрей Ширман) был госпитализирован с переломом челюсти, сообщил популярный рэп-исполнитель Тимати. По его словам, артист получил тяжелые увечья от регионального депутата (по другой информации, бывшего депутата) Александра Телепнева якобы за то, что отказался сделать селфи, передает Super.

В Сети появилось видео травмированного Ширмана. Его лицо сильно распухло, челюсть не двигается, а сам Андрей еле говорит. С журналистами артист и вовсе не выходит на связь, потому что, по некоторой информации, в настоящее время дает показания полиции.

Впрочем, представители СМИ сумели добраться до Александра Телепнева. Тот опроверг обвинения в рукоприкладстве. "В клубе встретил известного диджея Смэша, очень хорошо отношусь к нему и его творчеству, сделал пару селфи, сегодня узнал, что про меня в СМИ появилась дискредитирующая информация, все вранье!" – заявил Телепнев.

Публикация от Super (@super.ru) Фев 12, 2018 в 3:22 PST

Ранее Вести.ru сообщили подробности неприятного инцидента. Один из посетителей клуба, находившийся там вместе Телепневым, подошел к Ширману у бара и попросил фото. Получив отказ, он оттащил музыканта от бара, затем, находясь в состоянии опьянения, упал, после чего уже сам Телепнев, мастер спорта по рукопашному бою, ударил Ширмана в висок, сбив с ног.

Отметим, что это рассказал сам пострадавший. Далее упавшего музыканта продолжили бить ногами. В травмпункте, по его словам, у него зафиксировали побои и открытый перелом челюсти. В полиции по факту избиения заведено дело, заявления о случившемся, по словам покалеченного артиста, готовы написать все работники клуба.