Определены виновные в смерти Марьянова

Директор реабилитационного центра "Феникс" незаконно оказывала медицинские услуги. Следственный комитет России возбудил в отношении нее уголовное дело в связи со смертью актера Дмитрия Марьянова.

Центр "Феникс" не имел лицензии и каких-либо законных оснований для оказания медицинских услуг. Действия сотрудников не отвечали требованиям безопасности, решили в СК. Так, в случае с Дмитрием Марьяновым они даже не выяснили, нет ли противопоказаний для введения ему сильнодействующих препаратов, пишет "Утро.ру".

По данным следствия, актер находился в реабилитационном центре с 6 по 15 октября. Марьянову внутримышечно вводили препараты, которые назначаются только по рецепту врача. Дмитрий при этом жаловался на плохое самочувствие. Для госпитализации были все основания, однако актера "лишили своевременной и квалифицированной помощи", передает телеканал "360" со ссылкой на сообщение Следственного комитета.

Как писали Dni.Ru, в конце декабря стали известны результаты химико-гистологической экспертизы тканей тела Дмитрия Марьянова, проведенной СК. Специалисты обнаружили в крови, урине, тканях печени и почек высокое содержание сильнодействующих препаратов – галоперидола и феназепама. По их заключению, эти препараты регулярно вводились актеру в течение нескольких дней перед смертью.

Как и предполагалось, новое уголовное дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 Уголовного кодекса России ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Максимальный срок наказания по этой статье – до шести лет лишения свободы.

Дмитрий Марьянов скончался 15 октября на 48-м году жизни. Согласно официальной версии, он умер из-за обильной кровопотери, вызванной разрывом бедренной вены. Что касается препаратов, которые вводили актеру, то галоперидол – это антипсихотик, который применяется при шизофрении, маниакальных состояниях, бредовых расстройствах и других заболеваниях, сопровождающихся галлюцинациями и психомоторным возбуждением. Это вещество строго противопоказано при токсическом угнетении центральной нервной системы, вызванном алкоголем. Феназепам – сильный транквилизатор, применяемый при невротических, психопатических и психоподобных состояниях.