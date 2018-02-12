У Соловьева обнаружили опасные болезни

Журналисты выяснили новые подробности о состоянии, в котором находился Дмитрий Соловьев незадолго до смерти. Как оказалось, у актера обнаружили опасные болезни.

В начале января Дмитрий Соловьев был госпитализирован с диагнозом "панкреатит". Отец, прославленный режиссер Сергей Соловьев, очень переживал, а на вопросы коллег отвечал коротко, что ситуация очень серьезная.

Однако вряд ли кто мог предположить, что все так трагически закончится. Панкреатит – коварная болезнь, ее симптомы проявляются не сразу. В последние дни Дмитрий жаловался на грипп, но уже в клинике выяснилось, что у него воспаление легких, которое и могло сыграть роковую роль, сообщает "Московский Комсомолец".

Дмитрий Соловьев снялся в таких фильмах, как "Анна Каренина" и "Дом под звездным небом". Однако славу ему принесла работа в картине "Нежный возраст". После выхода киноленты многим казалось, что Дмитрий Соловьев куда-то пропал.

Но он постоянно работал с отцом, помогал ему в организации Международного фестиваля кинодебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске. Он пройдет и в этом году, в первых числах марта. Дмитрий был там дизайн-директором со дня основания.

В последние годы Соловьев работал практически на всех проектах отца, ездил с ним в киноэкспедиции. Он был исполнительным продюсером последней картины Сергея Соловьева "Ке-ды" по новелле Андрея Геласимова.

Прощание с Дмитрием Соловьевым состоится 14 февраля, утром, в храме Иоанна Богослова на Бронной. Похоронят актера на Троекуровском кладбище.