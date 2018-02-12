Счастливый Малахов обнял и закружил грустную любовницу Серова

Эксклюзив Интервью Панайотов сделал заявление после крушения самолета Караулову спасли от позора перед выходом на сцену Дом-2

Выбор читателей

Зал взорвался после вульгарной выходки Бузовой
Взрослый сын Сенчуковой и Рыбина произвел фурор
Джигарханян после разрыва с молодухой оказался инфицирован
Малахов выдал сенсационные данные об изнасиловании Шурыгиной
Постаревшая Кудрявцева шокировала странным видом
Съемки программы Шепелева "На самом деле" отменили из-за дикого скандала
партнеры
Вторник 13 февраля
Лента новостей
21:54
Boeing вернулся во Внуково из-за задымления
21:54
В США продают пенис известного киногероя
21:38
Жена Трампа срочно госпитализирована из-за конверта с порошком
21:05
Российский биатлонист в ужасе сбежал от журналистов на Играх
20:43
Загитова и Медведева покинули Корею
20:34
Известный певец умер в возрасте 89 лет
20:29
Россия испытала "истребитель спутников"
19:51
Безумные регионы: демон из преисподней наводит ужас на костромских школьников
19:44
Кремль сообщил о болезни Путина
19:38
Крики Саакашвили при задержании в ресторане
19:19
Грузовик протаранил автобус с пассажирами под Москвой
18:21
Медальный зачет Олимпиады-2018
18:07
Раскрыты подробности вербовки предателя Родченкова
17:54
Спасенный мужчина пытался задушить женщину-полицейского (видео)
17:50
Отец жертвы крушения Ан-148 погиб в авиакатастрофе 10 лет назад
17:14
Драма российских керлингистов
17:09
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс
17:06
Отсидевший за убийство невесты житель Подмосковья зарезал новую возлюбленную
16:37
Рецепт диетических блинчиков от анорексички из "Дома-2"
16:25
В Крыму активизировались украинские шпионы
16:16
Чем заканчиваются встречи старых мужчин с девочками
16:15
Россия всегда мстит за своих
16:09
Взбешенный Тимати показал фото избитого депутатом артиста
16:09
"Единая Россия" проверит госпитали для ветеранов войн
16:09
В молоке нашли смертельно опасные бактерии
16:08
Рецепт блинов из зеленой гречки
15:48
"Норд Капитал" вошел в топ-10 инвестфондов по версии Barclay Hedge
15:41
Анестезиолог из Подольска получил 7,5 года колонии за изнасилование пациентки
15:38
Ученые выявили главную опасность парацетамола
15:38
Рынска возмущена всеобщей скорбью по жертвам авиакатастрофы Ан-148
15:08
Названа самая востребованная профессия в России
15:06
Соловьев умер в реанимации после тяжелой болезни
14:56
Фигуристка спасла собаку от прожорливых корейцев
14:47
Шепелев погиб при аварийной посадке вертолета
14:46
Ужасное видео жестоко избитого DJ Smash
14:45
Российская биатлонистка оконфузилась на Олимпиаде
14:29
Что связывает жену Дерипаски и Рыбку-эскортницу
14:22
Кремль оценил дерзкое заявление Родченкова о Путине
14:22
Бессовестная Водянова вызвала омерзение
14:21
Ягудин поставил на место атаковавшую Загитову американку
14:20
Следователи объяснили взрыв на борту рухнувшего Ан-148
14:20
Иномарки снова подорожают
14:18
Володин помог саратовцам решить проблему со школой
14:10
"Вам надо, чтобы я была несчастна": У Ксении Бородиной сдали нервы
14:07
Тела пассажиров Ан-148 при ударе разорвало на маленькие кусочки
13:58
Бомж насмерть забил москвича табуреткой
13:49
Боевикам отомстили за гибель российского летчика в Сирии
13:48
Киев отреагировал на крушение Ан-148 в Подмосковье
13:39
Колдун погиб в авиакатастрофе Ан-148
13:39
В Москве загорелась гостиница "Космос"
13:35
Как ублажить свою вторую половинку 14 февраля
13:33
Умер Дмитрий Соловьев
13:29
Россиянам продают легинсы с лицами жертв крушения Ан-148
13:24
Актриса Светлана Иванова родит в Израиле
13:07
Осин пятый день находится без сознания
12:55
С фигуристки на Олимпиаде слетел топ (видео)
12:50
Взрыв Ан-148 удивил экспертов
12:32
В Петербурге закрыли две станции метро из-за угрозы взрыва
12:32
Сотникова обвинила Коляду в провале российских фигуристов на Играх
12:25
Депутат бросил Бузову ради юного смазливого любовника
12:00
"Какое лицемерие": МОК обвинили в пиаре на крушении российского самолета
11:52
Кому выгодно раскручивание скандала с АСВ
11:51
Директор "Саратовских авиалиний" отказался говорить о трагедии
11:44
Постаревшего Билана перекосило после болезни
11:34
Невеста российского хоккеиста погибла при крушении Ан-148 незадолго до свадьбы
11:20
Неожиданный поворот в деле о катастрофе Ан-148
11:15
Рынки пытаются начать неделю с позитива
10:54
Ани Лорак готовится к появлению ребенка в марте
10:53
Создано лекарство от рака без побочных эффектов
10:44
В московском метро произошел сбой
10:37
Чадов и Дитковските снова вместе
10:27
Найден второй черный ящик рухнувшего под Москвой Ан-148
10:24
Американская фигуристка завистливо отругала Загитову
10:06
В Подмосковье произошел крупный пожар
09:49
Кудрявцеву с обгрызенными ногтями обозвали "старой тумбочкой"
09:37
Они страшно любили жизнь: оборвавшиеся истории пассажиров Ан-148
09:28
Бузова в камуфляже занялась любовью
09:14
Предатель Родченков перечислил "употреблявших допинг" чемпионов Сочи-2014
09:06
Борисову принудительно отправляют лечиться от зависимости
08:56
В центре Москвы автомобиль пробил ограду и рухнул в реку (видео)
08:51
Волочкову затравили за бесноватые танцы в день крушения Ан-148
08:37
На звезду "Ольги" Яну Троянову напал маньяк с ножом
08:28
Фото пассажиров и экипажа разбившегося под Москвой Ан-148
08:18
Новые подробности катастрофы Ан-148 под Москвой
08:13
Российские фигуристы щелкнули США по носу на Олимпиаде
08:11
Карауловой перед выходом на сцену потребовалась экстренная помощь
08:07
Астрологический прогноз с 12 по 18 февраля
07:55
Под Москвой случилось массовое ДТП
00:13
Жертвы Ан-148: "Я долетел, а она – нет"
23:23
Спасатели ищут тела погибших с Ан-148 в адских условиях
23:19
Момент крушения Ан-148 под Москвой попал на видео
21:36
Ан-148 преследовали несчастья
21:06
Мировые политики шокированы крушением Ан-148
21:00
Последствия катастрофы Ан-148 под Москвой
20:49
Невеста известного российского хоккеиста погибла при крушении Ан-148
20:37
Место крушения Ан-148 сняли с воздуха
20:28
Первый канал отменил показ "Что? Где? Когда?"
20:23
Взлет разбившегося Ан-148 попал на видео
20:16
Опубликованы последние переговоры экипажа рухнувшего Ан-148
20:10
На борту рухнувшего в Подмосковье Ан-148 были иностранцы
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Цымбалюк-Романовская добивала тяжелобольного Джигарханяна
Джигарханян о бывших женах: Все эти бабы, пусть они все сдохнут!
Панайотов сделал заявление после крушения самолета
В Сети всплыли развратные фото эскортницы из Дома-2
Последнее фото красавицы-стюардессы разбившегося Ан-148
Осин пятый день находится без сознания
Шоу-бизнес

Счастливый Малахов обнял и закружил грустную любовницу Серова

Андрей Малахов и Александр Серов. Фото: Dni.RU
Александр Серов прошел ДНК-тест, чтобы узнать, является ли Алиса Аришина его дочерью. После озвученных результатов довольный ведущий Андрей Малахов обнял и закружил женщину, которая являлась любовницей артиста.
прочитано 5456 раз

В новом выпуске передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" обсуждалось родство Александра Серова и девушки Алисы Аришиной, мать которой Валентина утверждает, что родила от певца. Сам артист заявил, что готов общаться с девушкой, но принимать непосредственное участие в ее жизни не хочет, а прежде хотел бы сделать генетический тест.

ПО ТЕМЕ

Дочь отказалась от Серова

Серов впервые рассказал о внебрачном ребенке

 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

В конце шоу в студии появилась Снежана Королева, которая озвучила результаты ДНК-теста. Согласно ее словам, Александр Серов на 99,99% является родственником Алисы Аришиной. Андрей Малахов почему-то очень обрадовался новым данным. Он подошел к Валентине, которая сидела на диване с абсолютно серьезным, если не сказать грустным, видом. Ведущий попытался ее взбодрить. Он даже обнял ее и затем, приподняв, закружил.

Валентина не стала объяснять, почему восприняла результаты ДНК-теста с таким выражением лица, зато Александр решил публично извиниться перед любовницей. "Я бы хотел попросить прощения за выпад и поздравить тебя с нашей совместной дочкой", – обратился к Валентине Аришиной артист.

Напомним, о связи Александра Серова и Валентины Аришиной стало известно после выхода шоу "Секрет на миллион". Они знакомы с 1988 года. "Человек неординарный, тогда ей было 19 лет, и она совершенно, так сказать, без тормозов влюбилась в мою персону", – сообщил Александр Серов.

У них был лишь один сексуальный контакт, причем после него Валентина исчезла и лишь через более чем десять лет объявилась и призналась, что родила от певца, показала фото. Тогда Серов признался, что почувствовал, что она действительно его кровиночка, поскольку была похожа на него.

Автор: Наталья Аряева12 февраля 2018, 20:49

комментарии

Политика

Кремль сообщил о болезни Путина
Назван срок ввода миротворцев в Донбасс
В Крыму активизировались украинские шпионы
Мировые политики шокированы крушением Ан-148

Шоу-бизнес

Нетребко обвинили в обогащении на покойном Хворостовском
Друг показал последние кадры с Гурченко перед смертью
Счастливый Малахов обнял и закружил грустную любовницу Серова
На шоу с Началовой Шепелев неожиданно раскрыл секрет

Проишествия

Тела пассажиров Ан-148 при ударе разорвало на маленькие кусочки
Киев отреагировал на крушение Ан-148 в Подмосковье
Взрыв Ан-148 удивил экспертов
Невеста российского хоккеиста погибла при крушении Ан-148 незадолго до свадьбы

Lifestyle

Вышедший из тюрьмы убийца задушил Шкуру
У Марлона Брандо нашли любовника-комика
Самые сексуальные сцены в истории кино
Звезде сериала "Вечный зов" отказались платить пенсию
Шоу-бизнес

Постаревшего Билана перекосило после болезни

Певец озадачил своим выходом
Шоу-бизнес

Колдун погиб в авиакатастрофе Ан-148

Возлюбленная знаменитости сообщила о трагедии

Шоу-бизнес

Соловьева убило осложнение после гриппа

Стала известна причина смерти артиста
Политика

Кремль сообщил о болезни Путина

Президент простудился, но продолжает работать

Гороскоп

Как ублажить свою вторую половинку 14 февраля
Астрологический прогноз с 12 по 18 февраля
Корчевников всех обманул
Аршавина довела себя до нервного истощения

Фоторепортажи

Бузова в камуфляже занялась любовью
Фото пассажиров и экипажа разбившегося под Москвой Ан-148
Жуткие кадры с места крушения Ан-148
Шикарная жизнь эскортницы Насти Рыбки

Спорт

За кого болеть на Олимпиаде 13 февраля
Российский биатлонист в ужасе сбежал от журналистов на Играх
Загитова и Медведева покинули Корею
Медальный зачет Олимпиады-2018

Регионы

Они мечтали о небе: страшная судьба экипажа Ан-148
Безумные регионы: демон из преисподней наводит ужас на костромских школьников
Спасенный мужчина пытался задушить женщину-полицейского (видео)
Отец жертвы крушения Ан-148 погиб в авиакатастрофе 10 лет назад
© 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru