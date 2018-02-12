Счастливый Малахов обнял и закружил грустную любовницу Серова

Александр Серов прошел ДНК-тест, чтобы узнать, является ли Алиса Аришина его дочерью. После озвученных результатов довольный ведущий Андрей Малахов обнял и закружил женщину, которая являлась любовницей артиста.

В новом выпуске передачи Андрея Малахова "Прямой эфир" обсуждалось родство Александра Серова и девушки Алисы Аришиной, мать которой Валентина утверждает, что родила от певца. Сам артист заявил, что готов общаться с девушкой, но принимать непосредственное участие в ее жизни не хочет, а прежде хотел бы сделать генетический тест.

В конце шоу в студии появилась Снежана Королева, которая озвучила результаты ДНК-теста. Согласно ее словам, Александр Серов на 99,99% является родственником Алисы Аришиной. Андрей Малахов почему-то очень обрадовался новым данным. Он подошел к Валентине, которая сидела на диване с абсолютно серьезным, если не сказать грустным, видом. Ведущий попытался ее взбодрить. Он даже обнял ее и затем, приподняв, закружил.

Валентина не стала объяснять, почему восприняла результаты ДНК-теста с таким выражением лица, зато Александр решил публично извиниться перед любовницей. "Я бы хотел попросить прощения за выпад и поздравить тебя с нашей совместной дочкой", – обратился к Валентине Аришиной артист.

Напомним, о связи Александра Серова и Валентины Аришиной стало известно после выхода шоу "Секрет на миллион". Они знакомы с 1988 года. "Человек неординарный, тогда ей было 19 лет, и она совершенно, так сказать, без тормозов влюбилась в мою персону", – сообщил Александр Серов.

У них был лишь один сексуальный контакт, причем после него Валентина исчезла и лишь через более чем десять лет объявилась и призналась, что родила от певца, показала фото. Тогда Серов признался, что почувствовал, что она действительно его кровиночка, поскольку была похожа на него.