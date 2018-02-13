Тотьмянину учат заново ходить после третьей операции

Поклонники переживают за фигуристку. А сама она относится к перелому ноги философски и с юмором.

Во время новогоднего ледового шоу Ильи Авербуха "Щелкунчик и Мышиный король" фигуристка Татьяна Тотьмянина получила очень серьезную травму – сломала ногу и, говорят, даже заново училась ходить. Супруг спортсменки Алексей Ягудин рассказал об очередной операции.

"Моя Джульетта в перерывах между тренировками оперируется и уже третий раз! Но, судя по этому небольшому видео, место у нее неплохое, солярий есть. Зайка, заканчивай загорать и возвращайся домой. Мы тебя очень любим и ждем", – написал он.

В ролике, который опубликовал Алексей на своей странице в соцсети Instagram, видны только снятые в больничной палате ноги Татьяны – она приветственно машет наманикюренными (или покрытыми йодом) ноготками. "Какой же она боец!", "Необыкновенная женщина! Сильная, смелая, добрая! Берегите, Алексей, Татьяну", "Ножки Танечки – ее красивый рабочий инструмент! Поправляйся!" – прокомментировали видео поклонники.

Публикация от Alexei Yagudin (@alexei.yagudin) Фев 12, 2018 в 9:04 PST

Напомним, что после травмы Татьяна заявила: "Год, ты был прекрасен, но заканчиваешься печалькой. Отношусь к ситуации философски. Сломанная нога – не повод для расстройства, а время передохнуть". Спортсменка принесла извинения зрителям и коллегам по шоу: "Хочу извиниться перед нашей командой и дорогим зрителем за сложившиеся обстоятельства. Живем дальше. Скоро буду с вами! Всех люблю!"

Поклонники поддержали свою любимицу. "Пусть ножка быстрее срастется! И это будет самая большая печалька в уходящем году", "Поправляйтесь", "Дай Бог Вам здоровья!!! Выздоравливайте", – написали поклонники спортсменки.