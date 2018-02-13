Полицейские с оружием окружили Началову в лесу

Юлия Началова была приглашена на открытие ресторана Эмина Агаларова и Максима Фадеева "У Дяди Макса". Там с ней встретился корреспондент Dni.Ru и был поражен – на руках певицы не осталось и следа от подагры, она перестала прятать кисти. Правда, есть одно обстоятельство, которое Юлю очень огорчает.

"Вся страна обсуждает, что якобы меня остановили в нетрезвом виде и отобрали водительские права, – вздохнула Началова. – Эта клевета меня обижает, унижает, возмущает, поэтому расскажу, как на самом деле все происходило. Ночью меня остановили полицейские, вели себя при этом крайне грубо. Я одна, а семь мужиков с оружием окружили мою машину. Справа – лес, слева – стройка. Что делать?"

"Полицейские сказали, что мне надо пройти освидетельствование на трезвость. Портативный прибор, в который надо дышать, принесли уже в распечатанном виде, нестерильный. А я не могу брать в рот грязную трубку, которую до этого неизвестно, кто и где облизывал. Те люди, может быть, были больны. Мне важно мое здоровье, безопасность", – продолжила Юля.

"К тому же не хочу, чтобы со мной обращались по-хамски, – добавила певица. – Не потому, что я какая-то великая артистка. Я публичный человек, но всегда веду себя корректно, уважительно, скромно. Здороваюсь с уборщицами, горничными. А тут такое возмутительное отношение! Столкнулась я с настоящим жульем, которое вымогает деньги. Остановившие меня люди требовали, чтобы я позвонила папе, и он привез бы им что-то. А давать на лапу менту я точно не собираюсь – мне есть на что тратить заработанное".

"Отказалась я и ехать ночью с семью мужиками на медосвидетельствование, потому что видела сюжеты новостей, где на трассе М4 люди в полицейской форме просто занимались убийством. Оценив ситуацию, сказала, что никуда не поеду – пусть на месте оформляют бумажки, в суде я все равно докажу свою правоту. Я была кристально трезва, потому что из-за подагры мне противопоказан алкоголь", – пояснила Началова. По ее мнению, семеро мужчин в форме морально надругались над беззащитной женщиной.