Пугачева онкобольной жене Малахова: Держитесь там!

Певица пообещала помочь знаменитости, в том числе финансово. Примадонна посоветовала обращаться к израильским медикам.

Песни композитора Алексея Малахова есть в репертуаре Филиппа Киркорова, Анастасии Стоцкой, Николая Баскова, Анжелики Агурбаш. А в "Новогодней ночи – 2017" на Первом канале Алла Пугачева исполнила "Копеечку" – тоже на его музыку. Примадонна первой откликнулась и на просьбу Алексея о помощи.

У его 35-летней супруги Светланы обнаружен рак. "Пять лет назад моей жене поставили диагноз "опухоль мозга". Никому не рассказывая, я лечил Свету в Киеве (ей делали кибернож) и затем, когда улучшений не было, повез к врачу в Рим. Вспоминаю, как я под руки вел ее в аэропорту на стойку регистрации и говорил: "Сделай вид, что тебе нормально", а она шла и падала. Там она прошла курс терапии, и болезнь отступила на пять лет", – рассказал Малахов.

Однако недуг вернулся. "Те, кто меня знают, знают, что я сильный человек и всегда смотрю на ситуацию позитивно, но сейчас не получается совсем. Я не раз помогал другим людям, когда нужна была помощь, и сейчас прошу помощи я. Зная, какие траты предстоят... Любые средства будут нам в помощь. Все чеки на лечение я буду сохранять и показывать", – написал музыкант на своей странице в социальной сети.

"Я ужасно стеснялся просить о помощи публично, привык добиваться всего сам, – признался Малахов. – Написал только Алле Борисовне и Филиппу. Алла Борисовна отреагировала мгновенно. Был час ночи, но она тут же написала мне поддерживающее сообщение и в конце добавила: "Звони мне завтра. Держитесь там", – с улыбочками. Это строчка из песни, которую я ей написал. Она узнала для меня телефон израильских врачей, посоветовала обратиться к ним. Обещала во всем помогать. Если потребуется – то и финансово. Я ей благодарен за все – за внимание, чуткость, участие".

Откликнулись и другие звезды. "Андрей Малахов позвонил, связал с Еленой Малышевой. Она договорилась с одним из лучших докторов Москвы. Филипп сказал, что могу на него рассчитывать. Коля Басков вышел на связь. Я благодарен и верю, что с такой поддержкой мы победим!" – цитирует Малахова StarHit.