Маликов обратился к красавице-дочке с неожиданной просьбой

Сегодня, 13 февраля, дочери популярного исполнителя и музыканта Дмитрия Маликова Стефании исполнилось 18 лет. В честь такого события артист посвятил наследнице трогательную запись.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Дмитрий Маликов выложил несколько фотографий, на которых запечатлены сам певец, его супруга Елена и именинница – 18-летняя Стефания. Причем на одном снимке Стеша снята в момент крещения.

"Стешенька ! Ты уже совсем большая) тебе сегодня 18, и ты начинаешь взрослую жизнь. Это очень важный момент в истории нашей семьи и ответственный момент для тебя..." – начал поздравительную речь певец.

Далее Маликов обратился к наследнице с неожиданной просьбой. "Мне очень хочется, чтобы тебе сопутствовала удача! Много учись и впитывай в себя как можно больше разных знаний и опыта. У тебя сейчас прекрасный возраст! Торопись жить, но не спеши с выводами, старайся никого не обижать. Особенно старших, и особенно родных, потому что мы все очень зависим от тебя, и нас очень легко ранить. Больше всего женщину украшает доброе сердце, помни об этом. Делай как можно больше добрых дел и щедро делись тем, что у тебя есть. Ну и, конечно же, люби и будь любимой!" – пожелал Маликов.

Публикация от Дмитрий Маликов (@dmitriy_malikov) Фев 12, 2018 в 9:48 PST

В заключение Дмитрий отметил: "Можно много писать наставлений и пожеланий, но хочется просто сказать: будь счастлива, мы тебя очень любим! С днем рождения!!!"

Напомним, в конце января у Дмитрия Маликова родился сын. Мальчика для артиста и его супруги родила суррогатная мать. Сын певца появился на свет в Санкт-Петербурге.

В недавнем интервью Маликов признался, что очень счастлив. "Не зря же говорят, что каждый мужчина должен построить дом, посадить дерево и вырастить сына. Мне очень хотелось наследника. У меня замечательная дочка, я ее очень люблю, но она выйдет замуж и будет носить другую фамилию. А мне очень хотелось продолжить род Маликовых", – объяснил популярный певец. А супруга артиста Елена призналась, что они десять лет пытались зачать ребенка, но все их попытки оказались безуспешными.