Избившему DJ Smash грозит тюрьма

История с избиением музыканта Андрея Ширмана в одном из пермских баров получила продолжение. По факту нападения возбуждено уголовное дело, МВД по городу проводит проверку.

"12 февраля в отдел полиции от гражданина поступило заявление о нанесении ему телесных повреждений. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства получения травмы", – сообщает УМВД по Пермскому краю. Максимальное наказание, грозящее нападавшему, – лишение свободы сроком до восьми лет.

Инцидент произошел в пермском баре "Дом культуры". После отказа музыканта сделать селфи последовал удар, сломавший челюсть Ширману. Музыкант был срочно доставлен в Москву, где ему провели операцию. Нападавший – пермский экс-депутат Александр Телепнев, до мая прошлого года бывший советником по вопросам патриотического воспитания руководителя администрации губернатора. Также Телепнев является мастером спорта по рукопашному бою и главой Центра смешанных единоборств города Пермь.

Представитель диджея обратился в правоохранительные органы. Произошедшее возмутило коллег потерпевшего. С поддержкой в адрес Dj Smash выступили Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Гоша Куценко, cолистка SEREBRO Ольга Серябкина, Олег Майами, Леонид Закошанский, Гавр Гордеев, бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Ольга Солнце и другие. Особенно ярко высказался на своей страничке в Instagram рэпер Тимати.

Публикация от Black Star (@timatiofficial) Фев 12, 2018 в 2:47 PST

Резидент Comedy Club и шоумен Гавр Гордеев на своей страничке в Facebook написал гневный пост в связи с инцидентом: "Постоянно какое-то дерьмо случается в Перми... Этот экс-депутат - КМС по рукопашке, устраивал такое уже не раз и все сходит с рук. "Говнюк"! Разберемся по закону!"

Сам Телепнев отрицает свою причастность к произошедшему. Информацию он назвал враньем и дискредитацией его персоны. Некоторые пользователи Сети даже предполагают, что политик стал жертвой заказа и черного пиара.

