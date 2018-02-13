Катя Семенова о предательстве мужа и отравлении

Катя Семенова стала героиней ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир". Артистка откровенно рассказала о предательстве мужа, актера Михаила Церишенко, отравлении и новой жизни.

Андрей Малахов пришел в гости к Кате Семеновой, и артистка за чашкой чая с тортом рассказала телеведущему о том, как после звонка любовницы мужа, актера Михаила Церишенко, ее жизнь кардинально изменилась. "Она сказала, что они давно не знают, как от меня избавиться", – сообщила Семенова.

Оказывается, на протяжении пяти лет супруг за спиной жены устраивал свою личную жизнь: возил возлюбленную по гастролям, причем, по словам Кати, даже не пытаясь ее скрывать. Они тайно встречались на даче и даже жили там несколько дней (в то время, как сама Катя думала, что у мужа дела или он просто отдыхает после гастролей).

Тем не менее, Семенова дала Церишенко год. Певица объяснила, что все это время пыталась себя уговорить, что измены прощают. Однако в один миг она поняла, что это не измена, а предательство. Церишенко не желал с ней разводиться (на тот момент у него было украинское гражданство). Она пила успокоительные и могла по несколько дней не жить дома, оставаясь у подруги.

Публикация от Екатерина Семёнова певица (@semka0701_official) Фев 13, 2018 в 12:10 PST

Когда же Катя возвращалась домой, ее ждал муж, который старался внушить супруге, что у нее начались проблемы с психикой. В итоге, на нервной почве она начала впадать в ступор. По словам Семеновой, у нее словно сковывало все тело, двигались только глаза. И в таком обездвиженном состоянии она могла лежать от 40 минут до трех часов. Интересно, что Михаил, как отметила артистка, совершенно спокойно взирал на это и ни разу не вызвал ей скорую.

Публикация от Екатерина Семёнова певица (@semka0701_official) Янв 27, 2018 в 11:50 PST

Семенова рассказала такую историю. Однажды ночью, когда мужа не было дома, Катя вышла покурить на балкон. Неожиданно совсем рядом раздался какой-то звук. Певица не придала ему значения и ушла спать, а на утро в оконном стекле обнаружила пулевое отверстие. Когда она об этом рассказала мужу, тот равнодушно сказал: "Мальчишки баловались!"

Однако спустя несколько месяцев Церишенко, по словам Семеновой, неожиданно начал настаивать на замене стекла. Это удивило артистку, она ему отказала, поскольку ей это пулевое отверстие совершенно не мешает (кстати, в передаче эту дыру показали).

Еще Катя поведала, как муж, говоря, что она плохо выглядит, почти насильно положил ее в постель и дал выпить воды, сообщив, что растворил там капли, которые ему посоветовала ее подруга Ирина Фокина. Выпив, Катя ему сказала: "Ну что, отравил меня?" И вырубилась. А недавно она спросила у Ирины, мол, что за капли ты советовала Михаилу. Та заявила, что впервые слышит о каплях. "Я не буду тебе говорить, что он меня отравил. Но что-то такое было", – обращаясь к Малахову, сказала Семенова.

Артистка поделилась с ведущим подозрением, что супруг специально изводил ее, чтобы стать опекуном недееспособной жены, а еще лучше – вдовцом и завладеть ее квартирой и всем имуществом. Впрочем, чтобы оформить развод, Семенова, по ее признанию, и так переписала на Церишенко машину, мотоцикл, гараж, он купил новую дачу. Даже отдала за него внушительный долг.

В итоге, Катя Семенова благополучно развелась. Она появилась в студии с новой прической, в новой одежде, с косметикой на лице. Артистка сообщила, что совсем скоро представит новый альбом.