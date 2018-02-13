Специалист разнес в пух и прах новое детище Галкина

Специалист по гипнозу прокомментировал новое шоу Максима Галкина "Звезды под гипнозом". Эксперт не поверил манипуляциям, которые совершались в передаче.

Недавно Первый канал презентовал новое шоу с Максимом Галкиным "Звезды под гипнозом". По сценарию гипнолог Иса Багиров вводит знаменитостей в состояние гипноза, а затем зрители видят их в новых амплуа. Артистов заставляют делать непривычные вещи и от души смеются над ними.

Основатель и руководитель Московской школы гипноза Геннадий Гончаров не поверил в манипуляции, происходящие на шоу Галкина. "Гипноз на камеру вместе с командами "Мотор!", "Стоп! Снято!", дублями и прочим – это не гипноз! Гипноз – это искусство, которое реализуется только в естественных условиях. И опять же профессионально работающие гипнологи в подобного рода шоу не пойдут", – заявил эксперт.

По его словам, на шоу нет "нормальных" условий для работы гипнолога. "Чтобы это шоу было реальным, на мой взгляд, необходимо было собрать тысячный зал, провести знаменитый тест "на сжатие рук", по которому определяются гипнабельные люди. Законы гипноза предполагают большие цифры: из 500 человек гипнозу поддаются всего пять, максимум – десять. Поэтому и Кашпировский, и Вольф Мессинг работали только с большими аудиториями", – объяснил Гончаров.

Эксперт уверен, что Первому каналу нужно шоу, а не гипноз. "Для достижения этой цели все сделано верно: шоу состоялось. Подытожим: естественно, я ни в коем случае не критикую ни Ису Багирова, ни Первый канал, я просто говорю о том, что мне, как профессиональному гипнологу, неинтересно принимать участие в шоу, задача которого – развлечение аудитории", – цитирует эксперта "Собеседник".