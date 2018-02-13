Сын Елены Яковлевой не может найти место в жизни

Елена Яковлева рассказала о том, что ее сын Денис никак не может найти свое место в жизни. Актриса высказалась о метаниях наследника.

26-летний сын Елены Яковлевой Денис творческий человек, поэтому он никак не может определиться с профессией. Так, актриса рассказала о том, что сын решил расстаться с режиссерским факультетом Гуманитарного института телевидения и радиовещания, а также он решил расстаться с карьерой бодибилдера.

"Институт, куда мы с мужем уговорили поступить Дениса, оказался пустой тратой времени. Оказалось, очень сложно, почти невозможно найти по специальности работу. Мы Дениса и в Лондон на год отправляли, но он сказал: "Учиться, конечно, там интересно, но что я буду с этим делать, вернувшись в Россию?" – процитировала наследника Яковлева.

Далее Денис увлекся бодибилдингом, но и этот интерес оказался недолгим. "Когда он занялся бодибилдингом, для меня было открытием, насколько у моего сына огромная сила воли! Он добился значительных результатов, даже выступил на соревнованиях, а потом ему стало скучно", – объяснила популярная актриса.

Теперь у наследника Яковлевой новое увлечение. "Сейчас он загорелся стать специалистом по пластическому гриму. Правда, чтобы получить соответствующий сертификат, нужно лететь в Лос-Анджелес, только там существуют такие курсы. В общем, кидает пацана… Но я думаю, что он найдет свое место в жизни. Но должен он сделать это сам, сам определиться с этим вопросом, свою голову не приставишь", – цитируют Елену Яковлеву "7 Дней".