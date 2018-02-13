Больная раком мать Цымбалюк-Романовской отказалась от операции

Мать Виталины Цымбалюк-Романовской Лидия Ивановна призналась, что у нее метастазы. Однако делать вторую операцию она отказалась, пока не закончится скандал вокруг ее дочери.

Мать Виталины Цымбалюк-Романовской Лидия Ивановна стала гостьей очередного выпуска ток-шоу Дмитрия Борисова "Пусть говорят", посвященного скандалу вокруг Армена Джигарханяна. Родительница Виталины принесла с собой справки, в которых указана ее зарплата за несколько дней. Таким образом Лидия Цымбалюк доказала, что она получала за работу в театре не 160 тысяч рублей, а всего 46.

Женщина призналась, что у нее рак. Она сообщила, что у нее метастазы и ей требуется вторая операция. Однако Лидия Ивановна отказалась от хирургического вмешательства до тех пор, пока не уляжется скандал вокруг ее дочери. Свое решение родительница озвучила со слезами на глазах и дрожью в голосе.

Зал ошеломленно вздохнул. Ведущий Дмитрий Борисов пожелал матери Виталины скорейшего выздоровления. Отметим, что ранее Лидия Цымбалюк прошла более десяти курсов химиотерапии.

Ранее стало известно, что Виталина Цымбалюк-Романовская решила призвать к ответу бывшего мужа, актера Армена Джигарханяна. Адвокат киевской пианистки Лариса Широкова готовит заявление в правоохранительные органы и намерена привлечь артиста к ответственности за клевету.

"Выжидательная тактика не принесла своего результата. Статус Народного артиста используется как способ манипуляции общественным мнением. Мы больше не готовы на этот статус равняться. Мы готовы распространить на него все обязанности в рамках тех заявлений, которые он сделал публично. Мы будем обращаться с заявлением в правоохранительные органы по привлечению его к ответственности за распространение клеветнических сведений", – заявила Широкова.