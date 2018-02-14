Хваткая Цымбалюк-Романовская спелась с Белохвостиковой

Актриса во всем поддержала киевскую пианистку. И пообещала быть с ней рядом.

Все больше и больше знаменитостей становятся на защиту оболганной Арменом Джигарханяном и оплеванной прессой Виталины Цымбалюк-Романовской. Например, сохранявшая прежде нейтралитет Наталья Белохвостикова стала ее близкой подругой. Они ходят в рестораны, пьют вино, обнимаются. Дочь актрисы Наталья Наумова, по всей видимости, заняла позицию мамы. "Друзья всегда рядом", – лаконично подписала кадр с оборотистой украинской пианисткой Белохвостикова. Они отлично спелись!

Елена Этуш – четвертая жена 95-летнего актера Владимира Этуша – также всецело на стороне Виталины. В свое время на Елену, которая на 43 года младше знаменитого мужа, тоже сыпались обвинения и подозрения. И то, что происходит в душе и голове Цымбалюк-Романовской, ей понять легко.

"Человек решил развестись. Что ж, случается. Нормальный человек приходит к жене, сообщает о желании развестись и предлагает решить имущественные вопросы. Ясное дело, что в процессе развода СМИ узнают об этом, но это потом.

Но чтобы муж разводился с женой по телевизору – такое я лично вижу впервые! – отметила Этуш на своей странице в социальной сети. – И еще. Постоянно называть человека в публичном пространстве воровкой и мошенницей – это, вообще-то, если у вас нет доказательств, по УК РФ называется клевета, дорогие товарищи. И преследуется по закону! Вы считаете, что она совершила правонарушение? Какие проблемы? Вам прямая дорога в правоохранительные органы. При этом клеветнические (на данный момент только так это можно назвать) заявления со стороны бывшего мужа и его представителей звучат постоянно. Вот именно поэтому я в данной ситуации на стороне Виталины Цымбалюк-Романовской. Она ведет себя достойно, хотя на нее набросились, как свора бешеных собак. И я считаю, что ее адвокату пора положить этому конец. Или доказывайте, что она воровка и мошенница в рамках уголовного дела, или получите уголовное дело о клевете против вас. С возмещением морального ущерба".

Как писали Dni.Ru, актер Борис Ливанов тоже заступился за хваткую Виталину. Он просто в ужасе от того, что в адрес молодой пианистки несет пожилой Джигарханян. "Я себе не мог представить, чтобы Армен Джигарханян, любимый миллионами артист, сидел в сером больничном халате, у него висели криво отросшие усы, а он тыкал в объектив пальцем и орал: "Воровка! Посадить воровку!" – заявил Ливанов.