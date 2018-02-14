Располневший Баста выглядит "отвратительным бегемотом"

Рэпер решил сбросить десять килограммов. И ему это удалось.

Одним из наставников в новом сезоне вокального суперпроекта "Голос. Дети" стал Василий Вакуленко, более известный как рэпер Баста. Зрители увидят артиста "обновленным": перед Новым годом он был намного полнее, что заметно по съемкам того периода.

"По правде говоря, съемка была неидеальная. Неправильно выставленный свет и ракурс камеры дали жуткую картинку. Там я выгляжу отвратительным бегемотом. И знаете, мне это приятно! Приятно осознавать, что даже при такой картинке я интересен людям. И умею говорить так, чтобы люди меня услышали и поняли", – улыбнулся Баста.



"Я скинул с того времени десять килограммов, схуднул. Тяжелый путь Карлито, как говорится (отсылка к известному гангстерскому фильму. – Прим. ред.). Винни-Пух, над которым смеялись все", – отметил артист. Подробности методики похудения он не раскрыл. А все случившееся, как сообщает "Телепрограмма", назвал "великим замутом".

Врачи говорят, что уменьшение массы тела не должно происходить быстрее, чем четыре килограмма в неделю. Эта величина колеблется в зависимости от того, насколько вес человека превышает нормальные значения.

Как выяснили СМИ, Баста при росте 181 сантиметр весил до похудения 95 килограммов – на 14 килограммов больше нормы. Получается, до идеала ему надо похудеть еще на четыре килограмма.