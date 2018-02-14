Перед смертью Яковлев тайно женился в Сербии

Возлюбленная Олега Яковлева вступила в борьбу за многомиллионное наследство. Александра Куцевол утверждает, что они с певцом поженились несколько лет назад в маленьком сербском городке.

Племянница Олега Яковлева Татьяна сообщила, что имени Александры Куцевол в завещании артиста нет. Однако, по словам женщины, гражданская жена намерена оспорить документ. "За день до вступления документа в силу Александра прислала нашему нотариусу бумагу: мол, она уже около пяти лет состоит с Олегом в законном браке. Правда, расписались они за границей", – объявила Татьяна Яковлева.

В подлинность завещания женщина не верит. Племянница артиста напомнила: в личных и публичных разговорах он не раз утверждал, что не намерен жениться.

"Но по документам оказалось, что они якобы пять лет назад расписались в Сербии, в каком-то городишке с населением 70 тысяч человек. Я бы еще поняла, если бы брак был заключен в Черногории. У Олега там квартира. Но зачем ехать в эту сербскую глушь? И потом хранить это все в тайне? Возможно, конечно, что Олег не хотел расстраивать поклонниц изменением в своем семейном статусе. Но родственникам-то и своим друзьям из "Иванушек" вполне мог рассказать! К тому же нет ни одной фотографии со свадьбы. А в имеющейся у меня копии из регистрационной книги этого городка не стоит ни одной подписи", – цитирует племянницу покойного артиста сайт "Комсомольская правда".

Публикация от Alexandra Kutsevol (@sashakutsevol) Сен 2, 2017 в 11:10 PDT

Сейчас нотариус проверяет документ, предоставленный Александрой Куцевол. Направлен запрос и в консульство Сербии. Пока официальный ответ не получен, но, говорят, местные власти усомнились в подлинности бумаги и пообещали провести проверку.

Между тем Александра Куцевол живет в квартире Олега Яковлева на Дербеневской набережной. По некоторой информации, недавно она перевезла в нее своих родственников.