Поргина о Караченцове: Труп лежит

Людмила Поргина завыла от вида окровавленного мужа. Но сделала все, чтобы спасти его.

Героиней очередного выпуска программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала Людмила Поргина – жена известного актера Николая Караченцова. Ей надо поставить памятник при жизни – она отдала всю себя мужу, поддерживая его и делая каждый день праздником. Артистка бесконечно восхищается супругом и считает его гениальным актером. "Я не самолюбивый человек и была готова ради него на все, я должна была служить ему. В него невозможно было не влюбиться. Одно время я боялась, что мы с сыном ему надоели", – делится Людмила.

В день, когда умерла мама Поргиной, в страшной автоаварии разбился ее муж. "Вот он лежит весь в крови, я обняла его и говорю: "Дурака не валять, не бросать меня. Маму похороню, и мы встанем", – вспоминает актриса. – Я выла, выла, потом подошла, поцеловала и сказала ему: "Все равно ты живой, ты живешь, и пускай нет того Караченцова, который носил меня на руках, я сама буду носить тебя на руках". Ему было очень плохо, я поняла, что ему очень тяжело".

Чтобы вернуть мужу бодрость духа, Поргина всячески привлекала его внимание. "Я приходила, садилась и говорила: "Причесочку видел новую мою? Как тебе цвет?" При этом передо мной труп лежит", – вспоминает она.

Публикация от Борис Корчевников (@b.korchevnikov) Фев 14, 2018 в 12:38 PST

Кстати, в свое время ради Николая Людмила развелась со вторым мужем, каскадером Виктором Корзуном, и целых два года ждала предложения от Караченцова. "Когда я расставалась со вторым мужем и уходила от него к Коле, он вообще попытался меня убить – повез в лес и хотел убить, но в итоге просто бросил меня там", – рассказала Поргина в передаче.