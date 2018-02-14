Витас во вздыбленных трусах пошалил перед камерой
Лучший подарок для девушки в День святого Валентина – внимание любимого. Поэтому Витас решил порадовать сразу всех своих поклонниц. На своей странице в социальной сети Instagam он опубликовал очень откровенное фото. Лица на снимке не видно, но зато можно рассмотреть голые ноги и смешные трусы певца, украшенные портретом Губки Боба из одноименного мультфильма.
"Интима нет", – гласит надпись на исподнем. Но, судя по тому, как вздыблено на певце белье, к интиму он всегда готов. "Присаживайтесь", – подписал Витас провокационное фото. Правда, не уточнил – на себя сверху или на диван рядом.
Поклонники оценили внушительное достоинство певца. "Молодец, 5 баллов, ты всех шокировал! Умничка, ты лучший! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Спасибо за такой подарок, это просто шедевр", "Просто праздник какой-то", "С удовольствием...если б рядом быть бы", "Норм так всех с днем влюбленных поздравил. Не понятно, в труханах, есть там на что присесть, или нет", "Каков шалун перед камерой", – комментируют поклонники.
Как писали Dni.Ru, Витас живет безбедно. В своем аккаунте артист регулярно публикует фото из самолетов, причем он путешествует бизнес-классом, демонстрирует одежду и аксессуары известных мировых брендов. А еще артист часто размещает фото больных детей с призывом помочь, а в дальнейшем – и благодарности за помощь. Но фото эрегированного члена он решил выложить впервые.
Муж показал больную супругу
Актриса во всем поддержала киевскую пианистку
Примадонна взялась спасать молодую подопечную
Актриса пригрозила уйти из дома