Бузова разочаровала пошлым клипом с "самым красивым преступником"

Ольга Бузова презентовала ролик на новую песню Wi-Fi. Однако многие зрители раскритиковали видео, увидев в нем многочисленные повторы и вульгарные танцы.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ольга Бузова сделала важное объявление. Она сообщила, что обнародовала клип на свою новую песню Wi-Fi. "Я влюблена в этот клип! Мы очень долго к нему готовились....Он другой, совсем не похожий на то, что я делала раньше признаюсь... я нервничаю, не спали всю ночь....Я очень жду Ваших отзывов и комментариев 💋❤ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – обратилась к подписчикам Бузова.

Видео находится в свободном доступе в Сети. Сюжета как такового у ролика нет. Бузова, то облаченная в облегающий золотистый комбинезон, то в черное боди и колготки в крупную сетку, флиртует с "мужчиной Wi-Fi", которого отыгрывает "самый красивый преступник" Джереми Микс. Ольга трется о мужчину всеми частями тела, поворачиваясь к нему то так, то эдак, при этом утверждает: "Ты меня хочешь, а получишь..."

В конце ролика Бузова, которую лысый татуированный красавчик поглаживал по пятой точке и вел за хвост на голове как за поводок, внезапно отворачивается от него и уходит, махнув на прощание рукой. Однако центральным моментом клипа стали своеобразные танцы Ольги и ее кордебалета. Девушки в едином ритме, сидя на корточках, двигаются вверх-вниз.

Собственно, именно эти движения и не пришлись по вкусу многим зрителям. Пользователи Сети назвали танцы вульгарными и примитивными. Впрочем, досталось Бузовой и по другим причинам.

"Я думала будет круче , мне не очень понравился клип", "Клип пустоват. Динамика повторяющаяся. Не хватило бюджета похоже... все ушло на "преступника". Но чувак реально симпотный", "Все слизано с Ciara “love sexy magic” ;(((((( Зачем тогда режиссер?🙈🙈🙈🙈﻿", "Запороли трек таким клипом. Не нанимайте больше этого режиссера, плохо!﻿", "песня красивая, а клип ужасно низкого и пошлого смысла, не твоего статуса Оля ,как тебя угораздило, жаль, что и слова песни ,абсолютно противоречат клипу, который абсолютно порнографический и дешевый.... пересними Оля, не позорься и не опускайся до этого низкого уровня..." – высказались зрители.