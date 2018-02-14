58-летний Харатьян выглядит как мальчик

Свежие фотографии популярного актера Дмитрия Харатьяна вызвали восторг у общественности. Артист выглядит гораздо моложе своих лет.

21 января популярному актеру, звезде фильмов "Розыгрыш", "Гардемарины, вперед!", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" Дмитрию Харатьяну исполнилось 58 лет. Однако, судя по свежим фото артиста, появившимся в Сети, ему категорически нельзя дать такой возраст.

Так, Харатьяна сфотографировали во время перелета с Мальдив в Москву, где актер, по всей видимости, провел отпуск. Реакция фанатов не заставила себя ждать. Они пришли в восторг. "Супер (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "он прекрасно выглядит!!! он-взрослый мужчина. и он хорош!", "Люблю его со времен в фильме "Розыгрыш", "Хорошо выглядит. В 58 лет на 20 лет никто не выглядит. Только Лопырева с усиленным фотошопом", "Мальчик, мальчик – раз и дедушка!", "Дима как мальчик))))", – высказались пользователи Сети.

Публикация от Aleksa Beauty (@aleksabeauty) Янв 15, 2018 в 9:37 PST

Отметим, что на протяжении многих лет Дмитрия Харатьяна называют секс-символом отечественного кинематографа. Сам артист довольно прохладно относится к такому званию. Он заявил, что взрослый человек и давно устал от этого.

Публикация от Paul Bosnik (@paulcoachella) Янв 26, 2018 в 8:57 PST

"Его на меня наклеили поклонники и ваши коллеги-журналисты, я же сам таковым себя никогда не считал. По молодости, в эпоху "Розыгрыша" или "Зеленого фургона", было какое-то обожание со стороны женщин, даже фанатизм наблюдался, но потом все постепенно утихло", – сказал в недавнем интервью артист.