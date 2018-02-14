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Интимные фото особенной дочери Хакамады произвели фурор

Ирина Хакамада и Мария Сиротинсква. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Избранник особенной дочери Ирины Хакамады обнародовал их снимки. Фотографии носят частный характер, однако это не помешало Владу Ситдикову выставить их на всеобщее обозрение. Поклонники пришли в восторг.
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На своей официальной страничке в социальной сети Facebook Влад Ситдиков опубликовал несколько фотографий, на которых запечатлен вместе со своей возлюбленной, дочерью Ирины Хакамады Марией. Отметим, что влюбленные страдают синдромом Дауна.

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"С Днем всех влюбленных! Любите и будьте любимыми!" – подписал снимки Ситдиков. На фотографиях, носящих интимный характер, влюбленные позируют танцующими, дотрагивающимися руками и выпивающими. Кроме того, Ситдиков опубликовал кадр, на котором запечатлен обнимающим избранницу за талию.

Подписчики пришли в восторг от трогательных фотографий, передает teleprogramma.pro. "Счастья Вам обоим!!!!! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Любви вам большой и светлой￼❤￼❤￼❤ ", "Любви Вам бесконечной, счастья, радости, успехов!", "Влад, какие вы с Машей тут чудесные ❤Любуюсь на любовь 🌷", "Счастья вам) какие вы красивые))" – рассыпались в комплиментах поклонники.

Ранее в СМИ появилась информация о скорой свадьбе Влада Ситдикова и Марии Сиротинской. Ирина Хакамада прокомментировала радостную новость. "Маша уже выросла, встречается с молодым человеком. У них любовь-морковь. Они без меня отправились на Первый канал в программу Гордона и заявили о своей свадьбе. Да на здоровье! Они взрослые. Не имеют на это права? Имеют. И такие программы могут помочь другим людям, родителям таких детей", – заявила политик.

"Я не знаю, чем все это закончится, поэтому выдерживаю паузу. У людей с синдромом Дауна фантазия и реальность существуют вместе, границ почти нет, поэтому непонятно, когда у них игра, а когда все по‑настоящему. Они такие волшебники. Поэтому в них нет зла", – заявила Хакамада в недавнем интервью.

Автор: Наталья Аряева14 февраля 2018, 20:03
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Особенная дочь Хакамады вышла в свет с женихом

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