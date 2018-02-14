Дочь смертельно обиделась на Бородину

Ксения Бородина показала видео, на котором запечатлела обидевшуюся дочь Теону. Девочке не понравилось, что отец преподнес букет цветов не ей.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Ксения Бородина опубликовала забавное видео. "Это должно быть в ленте 😂😂😂😂" – подписала ролик телеведущая. На видео Ксения запечатлела мужа, бизнесмена Курбана Омарова, который вручил ей большой букет цветов в честь Дня всех влюбленных.

Пока Бородина восхищалась красотой цветов, выяснилось, что такой широкий жест совершенно не оценила их дочь Теона. Двухлетняя крошка расстроилась и обиделась. Она отвернулась и не захотела слушать увещеваний родителей.

Многочисленные поклонники пришли в умиление от смертельно обиженной Теоны. "истинная девочка, нет предела восторгу от этой малышки (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Столько смеялась, ну папина! Обиделась))) красотка", "Тееееяяяяя милашечка обида жизни", "Обиделась..😂обожаю её♥️♥️♥️ маленькая звёздочка 🌟 самая самая 😘♥️♥️♥️" – восхищенно прокомментировали ролик подписчики.

Публикация от Ксения Бородина (@borodylia) Фев 14, 2018 в 7:30 PST

Впрочем, девочка все же не осталась без подарка. Позднее на своей официальной страничке в той же соцсети Курбан Омаров опубликовал видео, в котором преподносит Теоне сережки с бриллиантами. "Теона пока не совсем понимает всей ценности подарка, но решил запечатлеть этот момент", – сообщил супруг Ксении Бородиной.